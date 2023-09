Pioli sul derby: “Non deve succedere di più”. Poi il giudizio sull’arbitro

Pesantissima sconfitta per il Milan nel derby di San Siro: cinque i gol incassati dalla squadra di Stefano Pioli nella sfida del Meazza

Punizione severa, severissima per il Milan: la squadra di Pioli è stata travolta dall’Inter di Simone Inzaghi che ha rifilato un perentorio 5-1 alla formazione rossonera.

Delusione profonda in casa Milan: la squadra rossonera, dopo aver vinto le prime tre partite di campionato, si infrange contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il risultato non lascia spazio a molte interpretazioni: 5-1 in favore dei nerazzurri al termine di una partita dominata dalla squadra di Simone Inzaghi.

Prestazione a dir poco incolore, invece, quella del Milan di Stefano Pioli, pesantemente criticato da molti tifosi rossoneri nel corso della partita. Lo stesso tecnico ha parlato di cosa non ha funzionato nella prova offerta dalla sua squadra a San Siro: “Abbiamo preso gol nel momento in cui potevamo mettere a posto le cose, il secondo è stato davvero brutto” ha dichiarato il trainer rossonero ai microfoni di Dazn nel post partita

Inter-Milan, le parole di Pioli a fine partita

“Abbiamo avuto una discreta qualità nei passaggi, ma sulle ripartenze siamo stati disattenti un po’ per tutta la partita. Sul 2-1 la partita la stavamo facendo noi, ma il terzo gol ci ha tagliato le gambe, non deve succedere più” ha sottolineato Pioli a fine partita, proseguendo: “Dispiace perdere il derby, ma eravamo in partita fino al 3-1, si può fare meglio e l’Inter in alcune occasioni è stata più furba e scaltra di noi, questo è il gap che c’è stato nella partita di oggi. Lavoreremo per cercare di fare meglio. Mi tengo i 70′, non il finale”.

Pioli evita polemiche sulla direzione arbitrale, in particolar modo per le proteste rossonere sul primo gol dell’Inter, viziato da presunti contatti fallosi: “Nessun commento, l’arbitro ha deciso così e l’Inter ha vinto perché in alcune situazioni è stata più brava di noi. Ovviamente si parla di approccio, ma nei primi minuti avevamo noi la palla, sul primo gol loro sono stati più bravi e furbi di noi”.

Il tecnico rossonero evita drammi: “L’Inter è una squadra forte, lo siamo anche noi e possiamo giocarci il campionato. Volevamo un altro risultato e un altro tipo di prestazione, ma non esserci riusciti non toglie niente alla qualità della rosa. Strascichi in vista della Champions? No, non ci sarà nessun problema in vista della partita di Champions, siamo maturi per pensare alla prossima partita senza contraccolpi psicologici”.