Gol ed emozioni non mancano, al Franchi decide Kouame

Gol, spettacolo, ribaltoni ed emozioni al Franchi: la Fiorentina supera l’Atalanta grazie a Kouame

Gol ed emozioni al Franchi nel posticipo delle 18 della quarta giornata di Serie A. Un match con tanti gol e continui cambi di fronte, che ha portato alla seconda vittoria per la Fiorentina e, di conseguenza, alla seconda sconfitta dell’Atalanta.

Una gara dove appunto le emozioni non sono mancate. Ad aprire i giochi ci aveva pensato Koopmeiners, con un sinistro dal limite leggermente deviato che si è infilato alle spalle di Terracciano. La viola però è riuscita a ribaltare il risultato nel finale di primo tempo. Al 35′ Bonaventura trova il pari da palla inattiva: sfrutta una torre di Nico Gonzalez, stoppa in area e calcia al volo nell’angolino per il più classico dei gol dell’ex. Nel recupero Martinez Quarta firma il vantaggio con un preciso colpo di testa.

Fiorentina-Atalanta 3-2: seconda sconfitta esterna per Gasperini

Nella ripresa è Lookman a siglare la nuova parità. Buona combinazione che lo porta in area e a freddare Terracciano con il destro.

Al 75′ però è Kouame a trovare il definitivo vantaggio viola. L’ivoriano è il più rapido di tutti a sfruttare una palla vagante in area nerazzurra. Il suo tap-in in anticipo su Carnesecchi è vincente e regala i tre punti alla squadra di Italiano. Seconda sconfitta in trasferta invece per Gasperini e i suoi. La Fiorentina sale a 7 punti in classifica, la ‘Dea’ resta ferma a 6.

Fiorentina-Atalanta 3-2

Marcatori: Koopmeiners (A) 20′, Bonaventura (F) 35′, Martinez Quarta (F) 45’+1′, Lookman (A) 53′, Kouame (F) 75′.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 12, Juventus 10, Milan 9, Lecce 8, Napoli, Frosinone e Fiorentina 7, Atalanta e Verona* 6, Genoa, Monza, Torino* e Bologna* 4, Lazio, Udinese e Sassuolo 3, Salernitana* e Cagliari 2, Roma* 1, Empoli* 0.

*una partita in meno