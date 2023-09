Erede di Pogba in Sudamerica: Giuntoli sfida tutti

Cristiano Giuntoli aspetta di conoscere quale sarà il destino di Pogba e si prepara per ogni evenienza: sostituto in Sudamerica

Uno dei temi principali dell’ultima settimana in casa Juventus è stato il futuro di Paul Pogba: il francese è risultato positivo ai metaboliti del testosterone e ora sono attese le contro-analisi. Prima della sfida con la Lazio è stato chiesto a Cristiano Giuntoli quale sarà la strategia dei bianconeri: il direttore generale si è mostrato molto sereno al riguardo.

La Juventus attenderà quello che succederà a Paul Pogba, con la consapevolezza che in caso di accertata positività e conseguente squalifica si potrà procedere con la risoluzione del contratto. La dirigenza bianconera non vuole farsi trovare impreparata e sta già lavorando su diversi profili che, magari già nel mercato di gennaio, potrebbero sostituire il numero 10 nella rosa di Massimiliano Allegri. Giuntoli punta un talento in Sudamerica.

Erede di Pogba in Sudamerica: Giuntoli segue Oscar Zambrano

Per il possibile erede di Paul Pogba non bisogna guardare solamente all’Europa, con profili come Lazar Samardzic e Kephren Thuram molto graditi dai bianconeri, ma Cristiano Giuntoli guarda anche oltreoceano.

Secondo quanto riportato da OkFichajes, la Juventus avrebbe messo nel mirino Oscar Zambrano: mediano ecuadoriano classe 2004. Il centrocampista era tra i migliori talenti dell’Ecuador Under 20 segnalati da Calciomercato.it. Oscar Zambrano è un talento cristallino che, non a caso, è seguito anche da squadre come Barcellona e Manchester United.

La concorrenza potrebbe rappresentare il principale ostacolo per la Juventus, che comunque continua a monitorare il ragazzo e a valutare un possibile assalto sul mercato. Tutto dipende da come finirà con Paul Pogba, ma la sensazione è che i bianconeri stiano iniziando a muoversi per farsi trovare pronti: l’erede del francese, nel caso, sarà un profilo giovane su cui costruire il prossimo ciclo di vittorie. Un profilo alla Giuntoli, un giocatore che potrebbe non necessitare di un esborso enorme, ma che potrebbe garantire una crescita importante sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico. Oscar Zambrano, in questo senso, rappresenterebbe un profilo ideale per il nuovo corso della Juventus.