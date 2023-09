DIRETTA Serie A, Roma-Empoli: le formazioni UFFICIALI | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e l’Empoli di Zanetti in tempo reale

La Roma ospita l’Empoli nella Capitale in una gara valida come posticipo domenicale della quarta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni in crisi di risultati che sarà diretta dall’arbitro Sacchi della sezione di Macerata.

Da una parte i giallorossi di José Mourinho, reduci dalle due sconfitte di fila contro Verona e Milan prima della pausa per le Nazionali, vanno a caccia della prima vittoria stagionale per scavalcare la Lazio e iniziare a risalire la classifica. C’è da ritrovare gioco e punti prima del debutto in Europa League giovedì prossimo contro lo Sheriff Tiraspol. Dall’altra gli azzurri di Paolo Zanetti, invece, puntano ad ottenere un risultato positivo per abbandonare quota 0 in graduatoria e iniziare a mettere in cascina qualcosa per la salvezza. La partita sarà visibile in diretta in esclusiva su tv, smartphone e tablet sulla app di Dazn. La scorsa stagione i capitolini si imposero sui toscani con il punteggio di 2-0 grazie ai gol dell’ex Ibanez e dell’infortunato Abraham. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma ed Empoli live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Roma-Empoli

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Kristensen, Renato Sanches, Paredes, Cristante, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Bastoni; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A:

Inter punti 12, Juventus 10, Milan 9, Lecce 8, Napoli, Frosinone e Fiorentina 7, Atalanta e Verona* 6, Genoa, Monza, Torino* e Bologna* 4, Lazio, Udinese e Sassuolo 3, Salernitana* e Cagliari 2, Roma* 1, Empoli* 0.

*una partita in meno