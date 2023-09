DIRETTA Serie A, Fiorentina-Atalanta 3-2: occasione Brekalo, para Carnesecchi LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

L’Atalanta è di scena sul campo della Fiorentina in una gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo che sarà diretta dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.

Reduci dal pesante 4-0 subito in trasferta con l'Inter prima della sosta per le Nazionali, i viola di Vincenzo Italiano vogliono centrare la prima vittoria casalinga per scavalcare proprio gli orobici in classifica e presentarsi al meglio all'esordio nella fase a gironi di Conference in Belgio contro il Genk. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, a loro volta attesi dal debutto in Europa League giovedì contro i polacchi del Rakow, puntano ad ottenere il primo successo lontano da Bergamo dopo il ko subito contro il Frosinone. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. Nella passata stagione, su questo stesso campo, finì con un pareggio 1-1 con le reti degli ormai ex Maehle e Cabral.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Atalanta

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere; Lookman All. Gasperini.

CLASSIFICA SERIE A:

Inter 12, Juventus 10, Milan 9, Lecce 8, Napoli e Frosinone 7, Atalanta* ed Hellas Verona 6*, Fiorentina*, Bologna*, Torino*, Genoa e Monza 4, Lazio, Udinese e Sassuolo 3, Salernitana* e Cagliari 2, Roma* 1, Empoli* 0

Una partita in più *