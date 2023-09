Diciotto minuti in 4 giornate: grande offerta della Juve per ripartire

Allegri vorrebbe un altro regista per la sua Juventus. Dalla Spagna rispunta un nome clamoroso per il mercato bianconero

Evidentemente Locatelli non lo soddisfa del tutto. In Spagna sono certi, Allegri vuole un nuovo regista per la sua Juventus e la società è pronta ad accontentarlo già nel prossimo calciomercato di gennaio.

Giuntoli e soci tornano operativi sul mercato, obiettivo – a quanto pare – una vecchia ‘fiamma’ bianconera e un pallino dello stesso Dt juventino. Parliamo di Jorge Luiz Frello Filho, noto semplicemente come Jorginho. In pochi mesi l’italo-brasiliano ha perso la maglia dell’Italia, con la quale vinse l’Europeo da protagonista, e quella dell’Arsenal. In verità, però, coi ‘Gunners’ l’idillio è durato pochissimo. Preso lo scorso gennaio dal Chelsea, dove era finito ai margini, il 31enne non è mai riuscito a conquistarsi la totale fiducia di Arteta.

Qualche guaio fisico, una condizione fisica non più brillante come un tempo e così Jorginho è finito nuovamente sulla lista dei partenti. Alla fine è rimasto, ma la cessione del suo cartellino è stata solamente rimandata alla finestra invernale. Nelle prime quattro giornate di Premier, non a caso, è stato impiegato per appena 18 minuti… Il futuro di Jorginho, comunque, potrebbe essere ancora in una big europea.

Il sito spagnolo ‘Fichajes’ rilancia la candidatura del Barcellona, coi blaugrana che avrebbero già cominciato a muoversi in maniera concreta per raggiungere un accordo sia con l’Arsenal che con l’entourage del classe ’91. Ma il club presieduto da Laporta, secondo la medesima fonte, dovrà vedersela con la Juventus. I bianconeri farebbero sul serio per Jorginho, pronta una “grande offerta” per battere la concorrenza catalana.

Jorginho potrebbe preferire la Juve al Barcellona: obiettivo Euro2024

Il calciatore potrebbe preferire i bianconeri al Barça perché a Torino avrebbe un ruolo da protagonista, cosa che Xavi non può garantirgli. Poi la Serie A potrebbe essere il campionato ideale, visto che lo conosce bene, per rilanciarsi.

Tornando a giocare nel massimo campionato italiano, inoltre, il 31enne avrebbe maggiori chance di tornare nel giro della Nazionale, di convincere insomma il Ct Spalletti a convocarlo per l’Europeo del 2024.