Attacco dopo il rosso: “Arbitri e Var non hanno idea di cosa sia il calcio”

Attacco a spada tratta dopo il cartellino rosso: “Arbitri e Var non hanno idea di cosa sia il calcio”

Nella sfida delle 15 tra Monza e Lecce non sono mancate le emozioni, ma anche le contestazioni arbitrali. La sfida tra brianzoli e salentini è finita 1-1, tra l’altro con un espulso per parte considerando i rossi a Baschirotto e Caldirola.

E proprio l’espulsione del capitano leccese, arrivata a seguito di un intervento sull’ex Colombo, ha fatto storcere il naso non solo alla dirigenza pugliese. Dopo aver estratto il rosso, l’arbitro Marinelli è stato invitato al Var a rivedere l’episodio, ma ha confermato la propria decisione.

Rosso a Baschirotto, Longhi contro l’arbitro: “Una prova che non ha idea di cosa sia il calcio”

Una decisione criticata dal tecnico leccese D’Aversa, che in conferenza post-gara si è lamentato sottolineando come “L’episodio ha cambiato la partita”.

Oltre a D’Aversa però si sono lamentati anche alcuni addetti ai lavori oltre a giornalisti ed opinionisti. Tra questi Bruno Longhi, ex telecronista ‘Mediaset’, che attraverso il proprio account ‘Twitter’ ha deciso di esprimere tutto il suo disappunto: “L’espulsione di Baschirotto in Monza-Lecce è la prova provata che molti arbitri e addetti al Var non abbiano la minima idea di cosa sia il calcio giocato”. Un rosso pesante per i leccesi che dovranno dunque rinunciare al perno centrale della propria difesa nella sfida di venerdì prossimo contro il Genoa in programma al Via del Mare alle 20.45. Assenza pesante anche per il Monza, con Caldirola che non sarà a disposizione di Palladino nella complicata trasferta di sabato prossimo contro la Lazio, in programma sabato alle 20.45.