Strootman, statistiche e voti Fantacalcio del centrocampista del Genoa

Strootman è una risorsa fondamentale per il Genoa; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista

Nella scorsa stagione il Genoa, al termine di un cammino praticamente perfetto, ha festeggiato la promozione nel massimo campionato italiano. Fare bene in Serie A non sarà semplice ma i rossoblù possono contare su un giocatore come Strootman; il centrocampista ha quella grinta, quella cattiveria e quell’agonismo fondamentali per l’obiettivo dei rossoblù.

Delle due partite giocate dal centrocampista (all’esordio con il Napoli era assente per squalifica), la miglior prestazione è stata fornita contro la Lazio ed è coincisa con la prima vittoria stagionale dei rossoblù. In una partita particolare per Strootman che, ricordiamo ha vestito la maglia della Roma, il centrocampista ha messo in campo tutta la sua grinta e tutta la sua cattiveria agonistica.

Un giocatore come Strootman, molto abile nell’andare ad aiutare la fase difensiva e in grado di portare dinamismo e forza fisica al centrocampo, sarà sicuramente una risorsa importante per la stagione del Genoa.

Come ha giocato Strootman nell’ultima partita Torino Genoa

Prima della sosta per le nazionali si è giocata Torino Genoa; la partita non è stata bellissima con le due squadre bloccate per tutti i novanta minuti. Lo spunto decisivo è arrivato nei minuti di recupero ed è stato di stampo granata. Sconfitta difficile da digerire per i rossoblù anche perché il pareggio sembrava, ormai, raggiunto.

La prestazione di Strootman non è stata delle migliori; il centrocampista ha faticato contro il dinamismo dei giocatori granata e a questo bisogna anche aggiungere il discorso relativo all’ammonizione ricevuta nel finale del primo tempo.

Da un giocatore come il classe 1990 ci si aspetta molto di più perché ha le qualità per fare meglio e sarà uno degli elementi più importanti, a livello di esperienza, nella rosa del Genoa.

Fantacalcio: i voti di Strootman

Il Genoa, in mezzo al campo, può contare su Strootman; il centrocampista è una risorsa importante anche a livello fantacalcistico nonostante sia un giocatore con non tanti bonus nelle gambe.

Delle prime tre partite disputate dal club rossoblù, il classe 1990 ne ha disputate solamente due; l’esordio contro il Napoli, infatti, lo ha saltato per squalifica. Molta buona la sua prestazione in casa della Lazio dove è stato premiato con la sufficienza piena. Non bene nell’ultima partita dove il cinque e mezzo è diventato cinque per via dell’ammonizione.

Strootman come ha commentato su Instagram

Il centrocampista del Genoa ha un suo account Instagram; profilo dove troviamo diversi post come quello per festeggiare la promozione in Serie A dei rossoblù. Nessun post, invece, per le prime partite di questa stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin Strootman (@kevinstrootman)

Strootman nella probabile formazione di Genoa Napoli

La prima partita del Genoa, alla ripresa del campionato, sarà contro il Napoli; sfida per nulla semplice considerando la voglia dei campioni in carica di riscattarsi dopo il passo falso contro la Lazio. Riuscire a fare punti non sarà semplice ma i rossoblù hanno ottenuto la prima vittoria all’Olimpico contro i biancocelesti.

Tra i protagonisti del match troveremo, senza ombra di dubbio, Strootman; il centrocampista, con il suo dinamismo e il suo temperamento, può risultare fondamentale per andare a contrastare la qualità partenopea.

Andiamo, ora, a vedere la probabile formazione del Genoa con la presenza, da titolare, del centrocampista. Martinez; Vasquez, Dragusin, Bani, Sabelli; Frendrup, Badelj, Strootman; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui

Strootman nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Due partite disputate sulle tre giocate dal Genoa; prestazione decisamente positiva contro la Lazio, un filo meno in casa del Torino. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Strootman.

Gol: zero Assist: zero Ammonizioni: nessuna Espulsioni: nessuna Fanta media: 5.5

Strootman, esperienza al servizio della squadra: soluzione in più per la salvezza

Il Genoa ha l’obiettivo, anche abbastanza chiaro, della salvezza; i rossoblù faranno di tutto per mantenere la categoria anche se non sarà semplice considerando anche la concorrenza decisamente elevata. Uno dei giocatori che potrà dare una mano, soprattutto dal punto di vista dell’esperienza, è Strootman.

Centrocampista che ha vestito maglie importanti come quelle di PSV, Roma e Marsiglia; esperienze fondamentali per il palmares del giocatore il cui obiettivo, in questa stagione, è quello di guidare i suoi compagni verso la salvezza. La stagione è appena iniziata ma dall’ex Roma, ed è abbastanza chiaro, ci si aspetta un contributo decisamente importante.