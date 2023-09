Rescinde e va gratis alla Juve: rimpiazza Pogba come nel 2016

Rescissione e firma a zero con la Juventus, può rimpiazzare Pogba come nel 2016. L’indiscrezione e tutti i dettagli

È caccia al centrocampista. Il caso Pogba ha messo la Juventus davanti ad una necessità: trovare un rinforzo per il centrocampo il prima possibile.

Scartata l’idea di attingere dall’elenco degli svincolati, Giuntoli sonda il mercato alla ricerca di una opportunità per regalare ad Allegri un calciatore che possa sostituire, non soltanto numericamente, il francese.

Ovviamente il tutto in attesa di capire se sarà squalificato l’ex Manchester United, con il quale però il rapporto è destinato in ogni caso a chiudersi. Tra le opportunità che potrebbe presentarsi alle porte della Continassa c’è anche una ‘vecchia conoscenza’ del club bianconero, un calciatore che in più di un’occasione è stato ad un passo dal vestire la maglia della Juventus: Alex Witsel.

Il centrocampista belga è attualmente in forza all’Atletico Madrid, ma la sua avventura con i Colchoneros è ormai al capolinea. Fuori dai piani di Simeone, è stato anche vicino al trasferimento in Arabia Saudita, ma alla fine è rimasto in Spagna. Per poco però perché a gennaio il club è pronto a lasciarlo partire anche gratis.

Calciomercato Juventus, può tornare di moda Witsel: i dettagli

L’idea dell’Atletico Madrid, infatti, è quella di lasciar andare via Witsel – con il contratto in scadenza a fine stagione – senza chiedere nessun indennizzo per il suo cartellino.

Un’opportunità che potrebbe attrarre la Juventus visto che il belga avrebbe le qualità e l’esperienza per dare un contributo importante al centrocampo bianconero. Del resto il nome di Witsel già in passato è stato accostato alla società piemontese. Nel 2016 il calciatore fece anche le visite mediche con la Juve ed era soltanto in attesa della firma che non arriverà mai. Lo Zenit, infatti, si rimangiò l’accordo dopo non aver trovato il sostituto e Witsel fece ritorno nel club russo.

Allora Witsel era stato scelto come sostituto di Pogba, ceduto per oltre cento milioni al Manchester United. Un intreccio che potrebbe ripetersi oggi, a distanza di sette anni, con Pogba out per la vicenda testosterone e il belga a sostituirlo già da gennaio.