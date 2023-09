Lazio, Sarri non si presenta né ai microfoni, né in conferenza. E’ silenzio stampa biancoceleste

La Lazio perde a Torino e non dà seguito a quanto di buono visto a Napoli. Contro i partenopei, i biancocelesti avevano vinto al Maradona per 1-2. Questo pomeriggio, cadono a Torino contro la Juventus per 3-1

Al termine del match, mister Maurizio Sarri non parla ai microfoni, né in conferenza stampa.

La Lazio perde a Torino e torna a Roma coi soli tre punti fatti a Napoli prima della sosta. Una buona Juve e una brutta Lazio confezionano il 3-1 sullo Stadium.

Nei minuti successivi alla sconfitta, momenti di stupore e sgomento. Mentre tutti aspettavano i tecnici in conferenza stampa, ecco la voce. Poi confermata. “Sarri non viene, non parla in conferenza”. Una notizia che lascia gli addetti ai lavori di sasso. Qualcuno chiede: “Ma neanche ai microfoni?”… qualche minuto dopo, la conferma: “No neanche ai microfoni, è silenzio stampa della Lazio“.

I motivi? Arbitrali, ci dicono. Il clima dopo l’ennesima sconfitta non dev’essere dei migliori. L’episodio del vantaggio juventino, con la palla di McKennie giocata sulla linea del fallo laterale, ha evidentemente inasprito l’ambiente biancoceleste e l’allenatore. Sarri, nel corso del match, è stato anche preso di mira dal tifo di casa. Insomma, nervosismo in casa Lazio che è sfociato in un silenzio stampa, forse per non dare alito ad altre inutili polemiche.