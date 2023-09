La Juventus batte la Lazio ma non basta: “È un mediocre”

Grande pomeriggio per la Juventus che batte la Lazio nel primo big match di giornata. Non sono però mancate critiche per l’ingenuità sul gol di Luis Alberto

Ottimo rientro in campo per la Juventus, che dopo la sosta liquida la pratica Lazio dando continuità ai buoni segnali lanciati ad Empoli. 3-1 il punteggio finale a favore della truppa di Massimiliano Allegri che conferma di aver ritrovato un ottimo Dusan Vlahovic.

Doppietta e standing ovation per il serbo, così come per Chiesa, eppure nel pomeriggio quasi perfetto dello Stadium non è mancata una piccola sbavatura che ha fatto arrabbiare una parte dei tifosi sui social. In occasione del momentaneo 2-1 laziale di Luis Alberto non è passato sottotraccia l’errore in uscita bassa di Bremer che con un passaggio centrale avventato ha messo in difficoltà Cambiaso innescando la palla persa che ha avviato il tutto.

Juventus-Lazio, Bremer sbaglia e finisce nel mirino dei tifosi

Una sbavatura nel disimpegno dal basso quella di Bremer, in combo con Cambiaso, che ha attirato i pareri forti di alcuni tifosi, che non hanno mancato di sottolineare il tutto su Twitter a suon di messaggi.

Ecco alcuni messaggi dei fan sul noto social network:

Bremer pessimo oggi e dovrebbe essere quello che si è allenato meglio 😅 #JuveLazio — Kulusetto (@kulusetto) September 16, 2023

Terzo errore in costruzione di Bremer e lo prendiamo. — Garibaldino64 ⭐️3⭐️8⭐️ (@thunderboy64) September 16, 2023

Bremer è un mediocre. — fabio rossi (@Falzarego) September 16, 2023

Regalo di #Bremer. Ma è sempre colpa di #Allegri, no? #Bremer è un difensore di livello spaziale, no? #JuventusLazio — ninny aiuto (@ninnyaiuto) September 16, 2023

Non possiamo far costruire dal basso a Bremer!!😏 #JuveLazio #FinoAllaFine — noodless (@noodless67) September 16, 2023

Bremer più di tutti, lo insegnano pure alle scuole calcio — Nedvědiano 9️⃣ (@BnAndrea_) September 16, 2023

Bremer, scalta di passaggio sbagliata in primis poi il resto viene dopo — SAMUELE ILING GIOVANE (@ilFantee) September 16, 2023

Poi critichiamo Rugani, ma Bremer ha i piedi fucilati. — JuveIntino #Jj (@JuveIntino) September 16, 2023