Juve-Lazio, gol Vlahovic: ecco perché non fanno vedere il replay di McKennie

Le ultime news Serie A sul big match tra Juventus e Lazio si concentrano sulle polemiche per il gol di Vlahovic. Dubbi sul pallone di McKennie

La Juventus è in vantaggio 2-0 all’intervallo della partita contro la Lazio. Un ottimo avvio di gara della squadra di Massimiliano Allegri, ma non sono mancate le polemiche nei confronti dell’arbitro Maresca.

Il primo gol dei bianconeri è arrivato con una bella girata al volo di Vlahovic su cross dalla destra di McKennie. I giocatori capitolini, ed in particolare Luis Alberto, si sono lamentati perché a loro giudizio il centrocampista statunitense non era riuscito a tenere in campo il pallone prima dell’assist per il bomber serbo. Sui social network, in particolare, i tifosi biancocelesti recriminano per la mancanza di un replay chiarificatore da parte di Dazn. Ma perché non è stata fatta vedere un’immagine che fugasse ogni dubbio? Evidentemente non hanno a disposizione una telecamera che sia perfettamente in linea con la riga che, va ricordato, è quella laterale e non quella di porta per il quale c’è la Goal Line Technology. Il check del Var, tuttavia, è durato abbastanza poco. Questo porta a pensare che a Lissone abbiano potuto vedere bene l’azione e convalidare il gol.