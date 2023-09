Juve, davanti allo stadio torna la curva: “La Juve siamo noi”

Torna la Serie A dopo la pausa per le nazionali. Torna la Juventus, che accoglie la Lazio dell’ex Sarri tra le mura amiche

Nelle ore precedenti alla gara, nei dintorni dell’Allianz Stadium appuntamento col tifo organizzato, che torna a sostenere la squadra.

In settimana il comunicato, oggi i cori. Torna la Curva Sud ad animare la Juventus. Dopo le difficoltà degli scorsi anni, segnali distensivi da entrambe parti.

Circa alle ore 12 l’appuntamento davanti alla curva sud, poi la congiunzione davanti all’ingresso principale e quindi i cori. E i messaggi a società e tifosi. Emblematico lo striscione “La Juve siamo noi“, accompagnato dal coro: “Senza ultras non c’è partita”. Ampia la partecipazione dei tifosi alle proposte e al coinvolgimento della Curva Sud, che chiama tutti a cantare. “Oggi è una giornata importante” si sente dagli organizzatori del corteo, che vogliono dimostrare di essere un fattore positivo.

Juventus, torna la Curva Sud allo stadio per la sfida contro la Lazio

Prima della partita, appuntamento col tifo della Curva Sud. Nessun problema di ordine pubblico, va detto.

Solo la volontà di non lasciare lo stadio in silenzio. E la voglia di dimostrare di essere ancora e du nuovo importanti. Un altro messaggio: “Il teatro non lo vogliamo”, ossia lo stadio senza tifo organizzato. Troppo silenzioso, che non aiuta la squadra. Nei primi anni, allo Stadium la musica – letteralmente – era diversa. Oggi, prove di riconciliazione, per tornare a cantare assieme, dalla Sud, coinvolgendo gli altri tifosi e gli altri settori. Per tornare a essere “un fattore positivo” e la “bolgia” invocata ormai una decina di anni fa, dell’allora mister Antonio Conte.