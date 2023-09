Gilardino sul pareggio col Napoli: “C’è rammarico”. Poi la rivelazione su Retegui

Il Genoa di Gilardino pareggia due a due contro il Napoli al termine di una grande prestazione fornita dal club neopromosso

Terminata la sosta per le nazionali torna la Serie A e il posticipo del sabato sera metteva di fronte Genoa e Napoli. I padroni di casa, dopo tre punti in tre partite, cercava la grande impresa contro i partenopei; per quanto concerne i partenopei, invece, l’obiettivo era tornare al successo dopo la sconfitta, prima della pausa, in casa con la Lazio.

E’ stata una partita che il Genoa ha interpretato al meglio; grande approccio, pressing alto e costante ricerca della verticalizzazione. Un piano partita che stava funzionando con i gol di Bani e Retegui a portare la squadra sul due a zero; il Napoli, però, può vantare una rosa di assoluta qualità e grazie ai cambi è riuscito a pareggiare evitando la seconda sconfitta consecutiva.

Gilardino post Genoa Napoli: “Consapevoli di aver fatto una grande gara”

Gilardino può essere sicuramente soddisfatto della prestazione della squadra ma sicuramente ci sarà del rammarico per non aver portato a casa la vittoria. Giocando così, però, la salvezza non sembra impresa impossibile.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico del Genoa si è espresso in questi termini.

“Ci sta del rammarico per come era andata la partita, per come abbiamo giocato ma siamo consapevoli di aver fatto una grande gara, complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la gara, per come hanno lavorato quando eravamo in possesso palla“.

“Dopo la partita con la Fiorentina che eravamo sotto di due gol dopo dieci minuti, insieme allo staff abbiamo fatto delle valutazioni. Ho una squadra che può cambiare dall’inizio o a gara in corso, ci sta disponibilità da parte dei ragazzi ed è gratificante. Il rapporto con i ragazzi è diretto, con alcuni instaurato l’anno scorso, ci sta la voglia di parlare chiaramente. Bisogna rendere al massimo durante le gare come è successo questa sera, abbiamo cambiato diversi giocatori rispetto all’anno scorso, abbiamo fatto qualcosa di straordinario contro una squadra di grandissima qualità“.

“E’ un giocatore (Retegui, ndr) che ha delle doti negli ultimi venticinque metri da bomber, ha fiuto del gol, movimenti, da parte sua ci sta la voglia di migliorarsi, soprattutto nella pulizia della palla, nella pulizia del possesso palla, nel lavorare fuori dalla linea, ha tutti i margini per essere l’attaccante della nazionale. E’ un giocatore che ha prospettiva, ha la fame giusta, ha quello che serve a noi“.