Napoli pari in rimonta: Raspadori e Politano evitano la figuraccia a Garcia

Il Napoli di Garcia, sotto di due gol, evita la sconfitta grazie alle reti di Raspadori e Politano; orgoglio dei partenopei

Sabato di grande calcio per la Serie A con cinque big su sei in campo; dopo il successo della Juventus sulla Lazio (Vlahovic grande protagonista) e lo show nerazzurro nel derby con il Milan, era il turno del Napoli. I campioni d’Italia facevano visita al Genoa in un match da vincere. I ragazzi di Garcia, infatti, erano reduci dalla brutta sconfitta interna con la Lazio prima della sosta per le nazionali.

Serviva dare una risposta per tenere il passo dell’Inter; il club partenopeo, però, ha fornito un’altra prestazione non all’altezza delle proprie possibilità riuscendo a pareggiare grazie ai cambi di Garcia e all’orgoglio di una squadra che non ha mollato fino all’ultimo secondo.

La partita, però, non è stata quella che (probabilmente) Garcia si aspettava; l’approccio è stato decisamente di stampo Genoa con i ragazzi di Gilardino meritatamente in vantaggio grazie a Bani. Nella ripresa la musica non cambia e allora ci pensa Retegui, dopo undici minuti, a realizzare il gol del due a zero.

Napoli, Raspadori e Politano riprendono il Genoa: rimonta partenopea

Dopo il due a zero la partita sembrava finita ma il Napoli ha una rosa di qualità e i cambi hanno fatto la differenza. Prima Raspadori poi Politano (su grande azione) hanno pareggiato la partita evitando a Garcia la secondo sconfitta consecutiva.

Il Napoli pareggia e si allontana dalla vetta della classifica; meno cinque dall’Inter e, nonostante siamo solamente all’inizio, sembra essere già una distanza piuttosto importante. Per quanto riguarda il Genoa ci sarà, senza dubbio, rammarico per non aver gestito il vantaggio; la prestazione, però, può far piacere in vista di un campionato dove l’obiettivo è la salvezza.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 12, Juventus* 10, Milan* 9, Lecce 7, Napoli* 7, Atalanta 6, Verona 6, Genoa* 4, Fiorentina 4, Torino 4, Bologna 4, Frosinone 4, Lazio* 3, Sassuolo 3, Monza 3, Salernitana 2, Udinese 2, Roma 1, Cagliari 1, Empoli 0.

*una partita in più