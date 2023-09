Genoa-Napoli, probabili formazioni: Retegui contro Osimhen, ballottaggio Raspadori-Elmas

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli, gara valida per la 4a giornata della stagione 2023-2024 di Serie A: Retegui sfida Osimhen, ballottaggio aperto tra Raspadori ed Elmas

Si ritorna dalla sosta ed il Napoli di Rudi Garcia lo fa in seguito alla brutta sconfitta per 2-1 patita in casa contro la Lazio. Gli azzurri hanno perso per la prima volta la vetta della classifica dopo oltre 20 partite e ora devono inseguire.

Non sono più consentiti passi falsi per i campioni d’Italia in carica, chiamati alla vittoria per dimenticare immediatamente il k.o. pre nazionali. Per tornare al successo bisognerà affidarsi agli uomini migliori come Victor Osimhen e un Khvicha Kvratatskelia a caccia di un gol che in campionato manca da marzo.

Dall’altra parte ci sarà il Genoa di Alberto Gilardino pronto a mettere i bastoni tra le ruote dei partenopei. Dopo la pesantissima sconfitta all’esordio e la super vittoria sulla Lazio, i rossoblu sono incappati in una disfatta di misura, all’ultimo secondo, contro il Torino. Un passo falso amaro, che ha lasciato qualche segnale incoraggiante.

Genoa-Napoli: le probabili formazioni della partita

Pochissimi i dubbi per i padroni di casa, che si affideranno ancora una volta alla difesa a 4 con Vasquez in ballottaggio con Martin. A centrocampo non mancheranno Strootman e Badelji, mentre sulla trequarti, oltre al certo Gudmundsson, è in ballottaggio Malinovksyi. In avanti Retegui.

Per il Napoli sono tre i ballottaggi apertissimi: il primo è sulla fascia sinistra con Mario Rui che insidia Olivera per una maglia da titolare. Il secondo è per il ruolo di difensore centrale con Juan Jesus che parte ancora avanti a Natan e Ostigard, ma con il brasiliano ed il norvegese che scalpitano. Infine sull’out di destra è recuperato Politano, ma a partire dal primo minuto dovrebbe essere Raspadori, speronato anche da Elmas e Lindstrom.

Di seguito le probabili formazioni:

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelji, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All: Gilardino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Garcia.

Genoa-Napoli, dove vederla in tv

L’incontro tra Genoa e Napoli valido per la 4a giornata di campionato ed in programma dalle 20.45, sarà trasmesso su DAZN. Per guardare l’incontro basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202 e 249), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251).

Il calendario di Genoa e Napoli

Dopo l’ostica gara contro gli azzurri, il Genoa sarà impegnato nella trasferta di Lecce nell’anticipo di venerdì prossimo, per poi vedersela contro la Roma nel turno infrasettimanale e contro l’Udinese nel primo weekend di ottobre.

Il Napoli, invece, affronterà il Braga nel debutto stagionale di Champions League il prossimo 20 settembre, per poi affrontare il Bologna in trasferta in campionato e tornare al Maradona per sfidare l’Udinese nel turno infrasettimanale.