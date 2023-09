Kvaratskhelia, statistiche e voti Fantacalcio dell’esterno offensivo del Napoli

Kvaratskhelia è uno dei giocatori più forti all’interno della rosa del Napoli; le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’attaccante

Nela scorsa sessione estiva di mercato, il Napoli ha acquistato Kvaratskhelia; inizialmente i dubbi su questi giocatori erano diversi ma il giocatore ha conquistato immediatamente il cuore dei tifosi partenopei. Abile nell’uno contro uno, nell’andare a creare la superiorità numerica, si è rivelato uno degli elementi più importanti del Napoli.

Queta seconda stagione sarà ancora più complessa perché ormai Kvaratskhelia lo conoscono tutti e prenderanno le giuste contromisure nel corso delle partite. L’esterno offensivo, però, ha dimostrato di avere diverse possibilità per andare a mettere in crisi le difese avversarie come dimostrato contro il Sassuolo quando ha mandato in porta Di Lorenzo. Il classe 2001, insieme ad Osimhen, rappresenta il grande punto di forza dei campioni d’Italia.

Come ha giocato Kvaratskhelia nell’ultima partita: Napoli Lazio

Prima della sosta per le nazionali, il Napoli ha ospitato la Lazio; un match che i partenopei hanno perso non trovando la terza vittoria consecutiva in campionato. La prima mezz’ora, però, è stato quasi un monologo dei padroni di casa con grande protagonista Kvaratskhelia.

L’esterno offensivo, infatti, ha mostrato tutta la sua abilità nell’uno contro uno e si è anche reso pericoloso con una grande conclusione parata alla grande da Provedel. Non bene la ripresa ma, nei secondi quarantacinque minuti, tutto il Napoli ha faticato enormemente a contrastare gli attacchi dei biancocelesti.

Fantacalcio: i voti di Kvaratskhelia

Nella passata stagione è stata, probabilmente, la più bella sorpresa del Fantacalcio; quest’anno è una delle tante certezze. L’evoluzione di Kvaratskhelia, anche a livello fantacalcistico, è stata clamorosa. L’esordio, in questo campionato, è arrivato alla seconda giornata; la prima, infatti, non l’ha giocata a causa di un problema muscolare.

Contro il Sassuolo, invece, è sceso in campo dimostrando fin da subito la sua importanza all’interno del Napoli; l’assist per il due a zero gli è valso il sette e mezzo. Sufficienza piena, invece, contro la Lazio dove è stato uno dei migliori della sua squadra.

Kvaratskhelia come ha commentato su Instagram

L’esterno offensivo del Napoli ha un profilo Instagram; sul suo account troviamo post di diverso tipo anche se la maggior parte sono di natura calcistica. Non è uscito nulla dopo la sconfitta interna contro la Lazio; diverso il discorso dopo la vittoria con il Sassuolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

Kvaratskhelia nella probabile formazione di Genoa Napoli

Al rientro dalla sosta per le nazionali, il Napoli farà visita al Genoa; i partenopei devono vincere obbligatoriamente dopo il passo falso dell’ultima giornata. Fare punti contro la neopromossa non sarà semplice considerando come, in tre partite, l’unica vittoria dei rossoblù sia arrivata contro la Lazio.

Il Napoli, per andare a vincere, può fare affidamento su Kvaratskhelia; l’esterno può, con le sue qualità, andare a mettere in seria difficoltà la difesa avversaria e anche a livello fantacalcistico sembra essere la partita perfetta dove trovare il primo gol stagionale.

Andiamo, ora, a vedere la probabile formazione del Napoli con la presenza da titolare dell’esterno offensivo. Meret; Olivera, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori.

Kvaratskhelia nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Due partite giocate sulle tre disputate dal suo Napoli; un buon inizio di Kvaratskhelia che, nonostante non abbia ancora trovato la via della rete, è un giocatore indispensabile per la sua squadra. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, dell’esterno offensivo dei partenopei.

Gol: zero Assist: uno Ammonizioni: nessuna Espulsioni: nessuna Fanta media: 6.75

Kvaratskhelia, esterno fondamentale: il Napoli non può farne a meno

Il Napoli, in questa stagione, ha obiettivi ancora più importanti rispetto a quelli della scorsa stagione; i partenopei, infatti, vogliono confermarsi in campionato, arrivare in fondo in coppa Italia e fare il meglio possibile in Champions League dove la qualificazione agli ottavi di finale è assolutamente possibile.

Per raggiungere questi traguardi sarà necessario avere il miglior Kvaratskhelia possibile; l’esterno offensivo, come ha dimostrato la scorsa stagione, può fare tutta la differenza del mondo grazie alle sue qualità nell’uno contro uno e alla capacità di servire il proprio compagno o, all’occorrenza, andare lui alla conclusione. Un giocatore fondamentale per il Napoli con Garcia che non può assolutamente fare a meno di lui.