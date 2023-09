Frosinone, match da bollino rosso: pronte contromisure

Situazione decisamente complicata per il Frosinone il cui match è considerato da bollino rosso; bisogna prendere le giuste contromisure

Una delle neopromosse di questo campionato di Serie A è il Frosinone; il club, dopo aver dominato la B, vuole lottare fino alla fine per la salvezza. La società, per raggiungere questo obiettivo, ha regalato a Di Francesco una serie di innesti che possono dare un contributo importante nel corso della stagione.

L’inizio di campionato per il Frosinone è stato, senza ombra di dubbio, positivo; dopo la sconfitta con il Napoli sono arrivati quattro punti nei successivi centottanta minuti di gioco. Ora per i ragazzi di Di Francesco due sfide che possono portare altri punti importanti; al Benito Stirpe arriva il Sassuolo mentre, la settimana successiva, ci sarà la trasferta di Salerno.

E’ proprio la gara contro la Salernitana (in programma venerdì 22 settembre alle 18.30) che preoccupa e non poco; si tratta, infatti, di un match catalogato da bollino rosso. I rapporti tra le due tifoserie non sono proprio dei migliori e, in passato, ci sono stati degli incidenti. Ecco perché i riflettori sono ben accessi su questa sfida.

Salernitana Frosinone da bollino rosso: pronte contromisure

Una sfida che tiene tutti con il fiato sospeso, un match da bollino rosso e per il quale sono pronte delle contromisure. Una riguarda la vendita dei biglietti, per coloro che risiedono nel Lazio, solamente per il settore ospiti dedicato. Altre contromisure previste sono maggiore sicurezza nelle situazioni di filtraggio e un numero più elevato di steward.

Tutte contromisure atte ad evitare che il match possa portare a situazioni decisamente spiacevoli e per nulla legate al campo. Manca ancora una settimana ma Salernitana Frosinone è già al centro dell’attenzione.