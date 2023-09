Felipe Anderson, statistiche e voti Fantacalcio dell’esterno biancoceleste

Felipe Anderson è l’attaccante della Lazio; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’esterno biancoceleste

La Lazio, in questa stagione, ha obiettivi decisamente importanti; in campionato, infatti, la squadra vuole confermarsi tra le prime quattro mentre nelle coppe la voglia è quella di imporsi nella nuova Supercoppa, arrivare in fondo in coppa Italia e superare il girone di Champions League.

Obiettivi sicuramente non semplici ma che, con l’apporto di Felipe Anderson, sono meno complessi; il brasiliano ha iniziato la stagione andando in crescendo fino a dimostrare tutte le sue qualità in casa del Napoli. Nel tridente biancoceleste, Sarri può contare su diverse alternative ma uno come Felipe Anderson è un giocatore in grado di fare la differenza.

Come ha giocato Felipe Anderson nell’ultima partita: Napoli Lazio

Prima della sosta per le nazionali, la Lazio ha giocato in casa del Napoli; una partita che, per il secondo anno consecutivo, ha visto i biancocelesti tornare all’Olimpico con i tre punti. Protagonista della partita, anche se non ha trovato la via del gol, Felipe Anderson; l’esterno biancoceleste ha illuminato la scena con due assist decisivi.

Il primo, senza ombra di dubbio, è stato di un altro livello ed ha permesso a Luis Alberto di realizzare la rete del momentaneo uno a zero. La prestazione di Felipe Anderson è stata decisamente positiva ed ha fatto capire la differenza che può fare all’interno di una partita. Ora la voglia è quella di trovare la giusta continuità di rendimento ma anche a livello realizzativo per prendersi la squadra sulle spalle.

Fantacalcio: i voti di Felipe Anderson

L’inizio di Felipe Anderson, in questa stagione, lo si può paragonare a quello di un diesel; prestazioni sempre in crescendo fino ad arrivare all’ottima partita disputata contro il Napoli.

Partendo dall’inizio, però, nella prima partita di campionato ha ricevuto un cinque e mezzo mentre è stato cinque il voto ricevuto contro il Genoa in una partita non brillantissima da parte di tutta la Lazio. Ben diverso il discorso relativo alla sfida in casa del Napoli; una prestazione di altissimo livello che gli ha permesso di ottenere un bel nove.

Felipe Anderson come ha commentato su Instagram

L’esterno offensivo della Lazio ha un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati delle partite della sua squadra. Nessun post, invece, lasciato da Felipe Anderson per le prime tre partite di questa stagione.

Felipe Anderson nella probabile formazione di Juventus Lazio

Al ritorno dalla pausa per la nazionale, la Lazio farà visita alla Juventus in un match fondamentale per entrambe le squadre. I bianconeri vogliono capire le ambizioni nella prima super sfida di stagione mentre Immobile e compagni cercano continuità dopo il successo in casa del Napoli.

Una partita dove la qualità di Felipe Anderson può fare la differenza; il classe 1993, con la sua capacità nell’uno contro uno, ha la possibilità di mettere in difficoltà la difesa avversaria. Andiamo a vedere la probabile formazione dei biancocelesti. Provedel; Hysaj, Romagnoli, Casale, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Kamada; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

Felipe Anderson nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Tre partite disputate da Felipe Anderson con l’apice raggiunto nel match contro il Napoli dove ha realizzato due assist e, di questi, il primo è sicuramente di altissimo livello. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del classe 1993

Goal: zero Assist: due Ammonizioni: nessuna Espulsioni: nessuna Fanta media: 6.5

Felipe Anderson, esterno imprevedibile: soluzione in più per Sarri

Nel sistema di gioco di Sarri, gli attaccanti esterni hanno un ruolo fondamentale; Felipe Anderson e Zaccagni hanno un compito ben preciso all’interno del modulo biancoceleste. I due esterni, infatti, devono attaccare la profondità alle spalle della difesa avversaria ma anche entrare dentro al campo con l’obiettivo di duettare con la punta di riferimento (Immobile) per poi arrivare alla conclusione.

A differenza degli altri esterni non va prevalentemente sul fondo ma, come detto, può anche accentrarsi per creare difficoltà nella zona centrale. Il brasiliano è decisamente abile nell’uno contro uno e può creare costantemente la superiorità numerica.

Felipe Anderson, al meglio della condizione fisica, è un giocatore veramente complicato da fermare; la sua presenza mette costantemente in difficoltà gli avversari costringendo i difensori ad un costante raddoppio. E’ chiaro che una situazione del genere apre gli spazi al terzino che sale accompagna l’azione offensiva della squadra.