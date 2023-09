Disastro Skriniar al Psg, la reazione dei tifosi dell’Inter

L’Equipe ha dato voto 3 alla prestazione dell’ex nerazzurro nel match di ieri tra Psg e Nizza finito 3-2 in favore della squadra di Farioli

A sorpresa, ma non troppo, ieri sera il Nizza dell’italiano Farioli ha battuto 3-2 il Paris Saint-Germain al ‘Parco dei Principi’ superandolo in classifica. Ora i rossoneri sono secondi con 9 punti alle spalle del Monaco, che ne ha 10 e una partita in meno, mentre i parigini sono terzi con un bottino di 8. Tra i peggiori della squadra di Luis Enrique, alla prima sconfitta sulla panchina del PSG, figura Milan Skriniar.

Per lo slovacco si è trattata della quinta gara consecutiva da titolare, la prima da incubo anche se già le precedenti quattro non erano state esaltanti. Tanto che la stampa francese ci è andata giù pesante, in particolare ‘L’Equipe’ che gli ha dato voto 3 in pagella.

Per il famoso quotidiano transalpino, l’ex Inter è uno dei principali responsabili del ko interno coi nizzardi: “Di questo passo – scrive – lo slovacco diventerà un vero problema. Tormentato notevolmente nel duello con Moffi”, autore dello 0-1 e dell’1-3 nonché dell’assist a Laborde per il momentaneo 1-2.

Skriniar “perde l’uno contro uno contro il nigeriano e indietreggia molto sull’azione della terza rete – sottolinea ‘L’Equipe’ – I calciatori del Nizza godono della sua lentezza e della sua mancanza di mobilità. Quando è sotto pressione, sembra friabile”.

Sei gol in cinque partite, è evidente come il PSG non sia ancora riuscito a trovare un equilibrio. Di conseguenza, c’è scarsa protezione per i propri difensori, senza contare che Skriniar viene da quasi un anno di inattività a causa dei problemi alla schiena e della questione contrattuale coi nerazzurri.

Psg-Nizza, Skriniar ‘massacrato’: “Un mediocre, godo tantissimo”

Ovviamente la prestazione horror di Skriniar in Paris Saint-Germain-Nizza ha scatenato tanti tifosi dell’Inter, ancora arrabbiati con lo slovacco per la scelta di andarsene da Milano a parametro zero.

Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Quando scrivevo che Skriniar era calcisticamente un mediocre, mi invitavano a posare il fiasco. Adesso ho ripreso a bere con costanza. — Albertino (@Agato_Agato) September 16, 2023

doppia godopoli pensare che il suo infortunio ci abbia fatto reinventare darmian in quella posizione che è tipo 3 volte più bravo di skriniar — Martina (@martinasici) September 16, 2023

#Skriniar prende 3 in pagella dal Equipe e io godo godo tantissimo — Costantino Ranieri (@rancostantino) September 16, 2023

Pensi ai soldi, vuoi vincere facile a casa tua, metti tranquillamente in conto di rimanere un signor nessuno oltre il confine.

Tutto legittimo, tutto comprensibile, ma non era meglio andare in Arabia come gli altri?#Skriniar — Antonio R. (@08Ant0) September 16, 2023