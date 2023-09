Serie A, Juventus-Lazio 3-1: la cronaca del match

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e la Lazio di Sarri in tempo reale

La Juventus ospita la Lazio a Torino in una gara che vale come primo anticipo che apre la quarta giornata del campionato di Serie A. Un big match tra due formazioni che puntano ai posti che valgono la Champions League che sarà diretto dall’arbitro Maresca della sezione di Napoli.

Da un parte i bianconeri di Massimiliano Allegri, alle prese con il caso di doping di Pogba, vogliono dare seguito al successo in trasferta contro l’Empoli per centrare la prima vittoria casalinga che permetterebbe loro di portarsi momentaneamente in testa alla classifica in attesa del derby tra Inter e Milan. Dall’altra i biancocelesti del grande ex Maurizio Sarri, invece, puntano a fare un altro colpo esterno dopo aver espugnato Napoli prima della sosta per le Nazionali, per iniziare a risalire la graduatoria dopo il doppio ko dei primi due turni. La partita sarà trasmessa in diretta in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. Lo scorso campionato, su questo stesso campo, la ‘Vecchia Signora’ si impose con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Kean ed al gol di Milik. Calciomercato.it vi offre la super sfida tra Juve e Lazio dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Juve-Lazio

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 9, Milan 9, Juventus 7, Lecce 7, Napoli 6, Atalanta 6, Verona 6, Fiorentina 4, Torino 4, Bologna 4, Frosinone 4, Genoa 3, Lazio 3, Sassuolo 3, Monza 3, Salernitana 2, Udinese 2, Roma 1, Cagliari 1, Empoli 0.