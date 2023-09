Serie A, Genoa-Napoli 2-2: la cronaca della gara

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Gilardino e il Napoli di Garcia in tempo reale

Il Napoli fa visita al Genoa a Marassi nel terzo ed ultimo anticipo del sabato, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

Reduci dalla sconfitta casalinga contro la Lazio prima della pausa per le Nazionali, i campioni d’Italia di Rudi Garcia hanno bisogno di tornare subito al successo per non rischiare di perdere terreno dalle squadre di testa e presentarsi al meglio all’esordio in Champions League in programma mercoledì in Portogallo contro il Braga. Ma i rossoblu neopromossi di Alberto Gilardino sognano un altro colpaccio dopo quello in casa della Lazio e il ko beffa nel finale contro il Torino. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche su smartphone e tablet sulla app di Dazn. L’ultimo precedente tra le due squadre su questo campo risale al 2021, quando gli azzurri si imposero 2-1 con le reti degli ormai ex Ruiz e Petagna. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra Genoa e Napoli live in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Saberlli; Martin, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 12, Juventus* 10, Milan* 9, Lecce 7, Napoli 6, Atalanta 6, Verona 6, Fiorentina 4, Torino 4, Bologna 4, Frosinone 4, Genoa 3, Lazio* 3, Sassuolo 3, Monza 3, Salernitana 2, Udinese 2, Roma 1, Cagliari 1, Empoli 0.

*una partita in più