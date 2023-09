Come gioca Andrea Pirlo? Modulo e curiosità da sapere

La Sampdoria ha come obiettivo di tornare in Serie A il prima possibile; la speranza è di riuscirci con Andrea Pirlo. Ecco il suo modulo

Nella scorsa stagione, la Sampdoria era in Serie A; un campionato difficile quello vissuto dai blucerchiati sia a livello calcistico sia dal punto di vista extra campo. Anno veramente complesso con la squadra che, alla fine, è retrocessa; un risultato, purtroppo, inevitabile per quello che si è visto in campo durante la stagione.

La Sampdoria, però, ha una tifoseria (come quella del Genoa) che merita di stare in un palcoscenico come quello della Serie A; l’obiettivo stagionale è, molto probabilmente, proprio di tornare nel massimo campionato italiano.

Non sarà semplice viste le difficoltà della Serie B ma la squadra vuole regalare una grande soddisfazione ai propri tifosi. Si proverà a fare il salto di categoria con Andrea Pirlo, tecnico che in passato ha avuto la possibilità di allenare la Juventus.

Modulo Andrea Pirlo Sampdoria

La Sampdoria di Andrea Pirlo scende in campo con il 4-3-3; in porta troviamo Filip Stankovic, prelevato dall’Inter e che ha la possibilità di crescere in un club come i blucerchiati. In difesa, come centrali, abbiamo Murru e Ferrari; il primo è abile anche in fase di impostazione, fattore che non possiamo non considerare.

Per quanto riguarda Ferrari, invece, è un difensore duttile tatticamente e con grande intelligenza tattica; entrambi, con la loro esperienza, possono rappresentare un punto di forza importante all’interno della rosa di Andrea Pirlo. Il tecnico ha l’opzione Ghilardi, classe 2003.

A livello di terzini abbiamo Stojanovic, un giocatore importante per Andrea Pirlo perché può essere impiegato anche da esterno di centrocampo. Sulla sinistra agisce Giordano e, anche lui, ha la possibilità di giocare più avanti; passiamo poi a Barreca, difensore veloce, dotato di buona corsa e un fattore fondamentale per la squadra a causa delle sue continue sovrapposizioni.

Diverse le opzioni in mezzo al campo; Yepes è un giocatore in grado di impostare, dettare tempi e ritmi di gioco. Grande dinamismo e abilità nell’andare ad aiutare la fase difensiva. Una mano alla retroguardia viene data anche da Vieira grazie alla sua capacità di recuperare palla e alla sua dirompente forza fisica. Troviamo poi Depaoli, mezzala tecnica e in grado di alzare la qualità della squadra.

Andrea Pirlo, come mezzala, può contare anche su Verre; giocatore esperto, tecnico, abile nell’inserirsi alle spalle della difesa avversaria e con la possibilità di rendersi pericoloso sui calci piazzati. Le sue qualità possono essere, senza ombra di dubbio, un punto di forza per la Sampdoria nel corso della stagione; concludiamo con Askildsen, centrocampista utile nell’andare a svolgere entrambe le fasi di gioco.

Passiamo, ora, al reparto offensivo e iniziamo da un giocatore molto esperto e che può risultare determinante; stiamo parlando di Borini che, in carriera, ha vestito maglie importanti come Roma, Liverpool e Milan. In campo mette sempre il cento per cento ed è uno che difficilmente si arrende; tecnico e con una buona capacità realizzativa all’interno dell’area di rigore.

Come centravanti troviamo De Luca e La Gumina; il primo ha nella forza fisica e nel gioco aereo le sue caratteristiche migliori mentre il secondo può portare quei gol necessari a raggiungere gli obiettivi prefissati dal club. In rosa è presente anche Pedrola, un giovane molto interessante e che può crescere sotto la guida di Andrea Pirlo. Questo, dunque, il modulo di una squadra, la Sampdoria, che spera di tornare il prima possibile in Serie A.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it (https://apps.apple.com/it/app/calciomercato-it/id556332968): segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.