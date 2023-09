“Col Napoli”: Sarri ‘ridimensiona’ l’esperienza alla Juve

Le parole del tecnico della Lazio prima del match coi bianconeri di Allegri all’Allianz Stadium valevole per la quarta giornata di Serie A

“Le settimane delle nazionali sono particolari, fino a giovedì non abbiamo potuto fare niente. Oggi mi aspetto continuità, che la squadra giochi con la stessa personalità messa in campo col Napoli”. Così a ‘Dazn’ Maurizio Sarri prima del big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Allegri.

Sarri è un ex della gara, con lui in panchina i bianconeri hanno vinto l’ultimo Scudetto. Ma l’esperienza del tecnico, durata un solo anno, non fu felice e si concluse in malo modo, ovvero con l’esonero nonostante il campionato vinto: “Se provo emozione per il ritorno qui? Le emozioni le provo col Napoli, qui non tanto – ha risposto il tecnico della Lazio – Ho fatto una sola stagione, di cui mezza a porte chiuse…”