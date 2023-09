Biraghi, statistiche e voti Fantacalcio del capitano della Fiorentina

Biraghi è il capitano della Fiorentina; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del difensore viola

La Fiorentina ha iniziato questa stagione con un grande obiettivo, tornare in finale di Conference League; la sconfitta, subita in finale, fa ancora male e il club vuole avere l’occasione del riscatto. Il primo passo è stato l’accesso alla fase a gironi dopo la vittoria contro il Rapid Vienna nel turno preliminare.

In campionato, invece, si cercherà di lottare fino alla fine per un posto in Europa; uno dei giocatori cardini della Fiorentina è, senza nessun dubbio, Biraghi. Terzino capace di accompagnare costantemente la fase offensiva può anche essere un fattore nell’area di rigore avversaria come dimostrato alla prima di campionato dove si è reso grande protagonista.

Altro aspetto che non può non essere preso in considerazione è la capacità di Biraghi di calciare punizioni e angoli; una specialità che può regalare diverse soddisfazioni al popolo viola.

Come ha giocato Biraghi nell’ultima partita: Inter Fiorentina

Prima della pausa per la nazionale, la Fiorentina ha fatto visita all’Inter in un match senza storia; i nerazzurri, infatti, hanno dominato in lungo e in largo rifilando un pesantissimo quattro a zero ai ragazzi di Italiano. Difficile trovare note positive tra i viola con lo stesso Biraghi che ha faticato, tremendamente, a mettere sul campo tutte le sue qualità.

Il terzino, infatti, non è mai stato praticamente pericoloso dovendo pensare più a difendere gli attacchi dei nerazzurri piuttosto che attaccare l’Inter da quel lato. Partita veramente difficile non solo per Biraghi ma per tutta la Fiorentina che si è trovata di fronte una squadra, quella nerazzurra, troppo più forte e praticamente impossibile da contrastare.

Fantacalcio: i voti di Biraghi

Delle tre partite giocate dalla Fiorentina, Biraghi ne ha disputate due saltando la gara casalinga, terminata due a due, con il Lecce. Le due prestazioni fornite sono state completamente diverse complice anche il risultato ottenuto contro Genoa ed Inter.

In casa del club neopromosso è arrivato un bel dieci e mezzo frutto del gol realizzato, l’assist fornito ma anche dell’ammonizione presa. Come detto niente voto contro il Lecce con Biraghi che, a San Siro, non è andato oltre il cinque

Biraghi come ha commentato su Instagram

Il terzino della Fiorentina ha un proprio profilo Instagram; account dove mette post legati al suo club e alla sua nazionale. Per quanto riguarda la stagione in corso ha deciso di fare un post dopo la vittoria in casa del Genoa dove è stato protagonista con gol e assist.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Biraghi (@cristianobiraghi34)

Biraghi nella probabile formazione di Fiorentina Atalanta

Al rientro dalla sosta per la nazionale ci sarà la sfida tra Fiorentina e Atalanta; un match molto importante in casa viola con i ragazzi di Italiano che vogliono ritrovare la vittoria dopo un punto nelle ultime due partite. Contro il club bergamasco non sarà per nulla semplice ma i viola possono contare su Biraghi.

Il terzino, anche in ottica Fantacalcio, può essere una chiamata importante considerando le sue qualità nel calciare angoli e punizioni. Biraghi, dunque, potrebbe avere l’occasione di trovare bonus importanti.

Andiamo, ora, a vedere la probabile formazione della Fiorentina in vista del prossimo match di campionato. Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Ranieri, Dodo; Arthur, Mandragora; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Nzola

Biraghi nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Centottanta minuti giocati (esclusi i recuperi) da parte di Biraghi che ha dimostrato, specialmente nell’esordio in casa del Genoa, quanto può dare a livello offensivo. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del terzino viola.

Gol: uno Assist: uno Ammonizioni: una Espulsioni: nessuna Fanta media: 7.7

Biraghi, capitano con il vizio del gol: giocatore fondamentale per la Fiorentina

All’interno della rosa della Fiorentina troviamo un giocatore fondamentale come Biraghi; il capitano dei viola è uno dei leader di questa squadra e, nel sistema di gioco di Italiano, ha un ruolo determinante.

Il club ha un modo di giocare molto offensivo e cerca, indipendentemente dall’avversario, di fare la partita e dominare l’avversario; da questo punto di vista, Biraghi è decisivo perché accompagna costantemente la fase offensiva della squadra. Quando la Fiorentina è in possesso palla, i compagni hanno sempre la possibilità di allargare il gioco servendo il terzino.

Biraghi non è il classico terzino che va costantemente sul fondo ma può anche decidere di accentrarsi, dialogare con i compagni per poi andare lui stesso alla conclusione. Un giocatore determinante per gli obiettivi di una squadra che, questa stagione, vuole essere protagonista in campionato e in Conference League.