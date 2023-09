Strefezza, statistiche e voti Fantacalcio dell’attaccante del Lecce

Strefezza è uno dei giocatori più forti all’interno della rosa del Lecce; le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’attaccante

Dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione, il Lecce ha iniziato il nuovo campionato nel migliore dei modi. Vittoria contro la Lazio (rimonta in un minuto dopo l’iniziale svantaggio), pareggio in casa della Fiorentina e vittoria con la Salernitana. Sette punti conquistati da una squadra che, nonostante il cambio di allenatore, è partita con il piede sull’acceleratore.

L’obiettivo, ovviamente, è quello di ottenere la salvezza senza le fatiche della passata stagione; al momento le cose stanno andando per il meglio e la squadra dovrà essere brava a restare con i piedi per terra senza guardare troppo la classifica perché potrebbe essere deleterio.

In queste prime tre partite, in ogni caso, il Lecce ha dimostrato tutte quelle qualità che deve avere un club con l’obiettivo della salvezza. Contro Lazio e Fiorentina, infatti, Strefezza e compagni non hanno mai mollato riuscendo a rimontare entrambe le partite. In casa con la Salernitana, invece, è venuta fuori la capacità di vincere gli scontri diretti. Tutte componenti fondamentali per andare a raggiungere l’obiettivo stagionale.

Come ha giocato Strefezza nell’ultimo match: Lecce Salernitana

Prima della sosta per le nazionali il Lecce ha ospitato in casa la Salernitana; una partita che i ragazzi di D’Aversa hanno sbloccato all’inizio e chiuso nel finale. Una dimostrazione di forza importante da parte di una squadra che ha iniziato, il campionato, nel migliore dei modi possibili.

Protagonista della partita è stato, senza ombra di dubbio, Strefezza; l’esterno offensivo, entrato a metà secondo tempo, ha avuto un grande impatto sul match. Nei minuti di recupero, infatti, il Lecce si è guadagnato un calcio di rigore che il giocatore ha realizzato con grande freddezza. Una prestazione, dunque, importante dell’attaccante che conferma la sua importanza per il club.

Fantacalcio: i voti di Strefezza

L’attaccante del Lecce ha giocato tutte e tre le partite con l’apice nel match prima della sosta; a livello fantacalcisto può regalare diverse soddisfazioni. Le prime due partite di campionato, contro Lazio e Fiorentina, sono state chiuse con un cinque e mezzo come voto. Molto meglio l’ultimo match disputato dal Lecce; il gol di Strefezza, che ha chiuso la partita contro la Salernitana, gli ha portato un bel nove e mezzo.

Strefezza come ha commentato su Instagram

L’attaccante del Lecce ha un suo profilo Instagram; account dove è solito commentare i risultati della propria squadra. Non ha fatto eccezione la vittoria con la Salernitana; al termine del match, infatti, Strefezza ha fatto un post Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Strefezza (@gabrielstrefezza)

Strefezza nella probabile formazione di Monza Lecce

Al ritorno dalla sosta per le nazionali, il Lecce giocherà in casa del Monza; una partita che, in caso di vittoria, potrebbe lasciare i ragazzi di D’Aversa nelle posizioni alte della classifica. Una partita dove un giocatore come Strefezza, con le sue qualità, può andare a mettere in seria difficoltà la difesa avversaria.

L’attaccante del Lecce, anche dal punto di vista fantacalcistico, può risultare una buona chiamata con il giocatore in grado di portare bonus come assist e gol. Andiamo a vedere la probabile formazione del Lecce per la sfida di campionato. Falcone; Gallo, Pongracic, Baschirotto, Gendrey; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Strefezza nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Tre partite disputate in stagione in costante crescita; Strefezza sta dimostrando di poter essere, sia da titolare sia entrando a gara in corsa, una soluzione offensiva importante per il Lecce e l’obiettivo del club, la salvezza. Andiamo, ora, a vedere le statistiche aggiornate dell’attaccante.

Gol: uno Assist: zero Ammonizioni: nessuna Espulsioni: nessuna Fanta media: 6.8

Strefezza, uomo salvezza: è fondamentale per il Lecce

Una stagione iniziata nel migliore dei modi con sette punti in tre partite e la vittoria (in rimonta) contro la Lazio. E’ chiaro che la classifica non deve essere vista perché l’obiettivo del Lecce non è quello di andare a vincere lo scudetto o entrare in Champions League ma raggiungere la salvezza il prima possibile.

Ecco perché fare punti in queste prima giornate di campionato può risultare fondamentale per andare a conquistare una serie di punti fondamentali nei momenti di difficoltà. Uno dei giocatori più importanti del Lecce è, senza ombra di dubbio, Strefezza; l’esterno offensivo, con le sue abilità nell’uno contro uno, è elemento indispensabile per la squadra di D’Aversa.