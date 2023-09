Rivoluzione epocale, Conte torna finalmente in panchina

Il tecnico leccese si trova attualmente senza alcun accordo dopo l’addio dello scorso marzo al Tottenham

E’ iniziata senza alcuna dimora in panchina la nuova stagione per Antonio Conte. Del resto, già al suo addio dal Tottenham si era vociferato di un possibile anno sabbatico per il tecnico leccese, reduce da un’esperienza non troppo felice a Londra anche per motivi extra calcistici.

Accostato alla selezione italiana in seguito alle dimissioni inaspettate di Roberto Mancini, Conte aveva pure aperto al possibile ritorno sulla panchina Azzurra prima che la scelta definitiva ricadesse su un profilo nuovo come commissario tecnico del calibro di Luciano Spalletti. In attesa di capire le intenzioni dell’allenatore ex Inter, la possibilità di un suo ritorno nel campionato italiano – sia a fine anno che a stagione in corso – rimane comunque concreta.

Dalla Spagna, però, non sembrano essere del tutto d’accordo con quest’ultima affermazione. Antonio Conte, infatti, è stato di recente accostato ad un club storico e legato da anni ad un vero e proprio leader come Diego Simeone. La panchina è ovviamente quella dell’Atletico Madrid, guidata dal tecnico argentino dal lontano dicembre 2011. Il Cholo, dopo l’ultimo rinnovo del 2021, non ha ridiscusso con il ‘colchoneros’ il contratto in scadenza il prossimo giugno 2024.

Calciomercato Atletico Madrid, Conte possibile erede di Simeone

Già la scorsa estate si era discusso in merito ad un possibile addio anticipato di Simeone dall’Atletico Madrid, smentito a più riprese dallo stesso allenatore.

Tra i nomi dei possibili successori dell’argentino erano inizialmente circolati quelli di due connazionali come Lionel Scaloni e Marcelo Gallardo. Il commissario tecnico dell’Argentina ha però siglato il rinnovo con la selezione giurando fedeltà alla maglia albiceleste ancora per altri anni, mentre l’ex tecnico del River Plate sembra essere rimasto indietro in ordine di preferenze.

Così, stando a quanto riferito da ‘fichajes.net’, nelle ultime settimane avrebbe ripreso quota la candidatura di Antonio Conte. Per carisma e rigore tattico, l’allenatore italiano – seppur diverso sotto numerosi punti di vista da Simeone – potrebbe dare una sorta di continuità ad un progetto che tra alti e bassi ha raggiunto grandi risultati nell’ultimo decennio.