Ranieri attacca la Lega e le Tv: la stoccata è servita

Stoccata diretta da parte di Ranieri; l’allenatore del Cagliari, infatti, non ha risparmiato la Lega e le televisioni

Non sarà una stagione semplice per il Cagliari; il club, che ha ottenuto la promozione vincendo (all’ultimo secondo) la finale playoff di ritorno contro il Bari, vuole lottare fino alla fine per la salvezza. La permanenza nel massimo campionato italiano è molto complessa considerando la concorrenza e la difficoltà nel passare dalla Serie B alla Serie A.

Le prime tre giornate di campionato non sono andate benissimo; dopo il pareggio, all’esordio contro il Torino, sono arrivate due sconfitte rispettivamente contro Inter e Bologna. Serve cambiare marcia e serve farlo il prima possibile in modo da iniziare a smuovere la classifica.

Il prossimo match sarà la sfida casalinga contro l’Udinese; una sfida che non può essere fallita anche perché, vista la situazione di classifica di entrambe le squadre, si tratta di un vero e proprio scontro salvezza. Partita che si giocherà domenica prossima alle 12.30; proprio sull’orario il tecnico del Cagliari, Ranieri, ha mandato una vera e propria stoccata.

Ranieri e la sfida con l’Udinese: stoccata diretta del tecnico del Cagliari

L’allenatore del Cagliari lo conosciamo; Ranieri è una persona diretta e dice quello che pensa senza troppi problemi. Lo ha fatto anche nella conferenza stampa pre Udinese attaccando la Lega e le televisioni “Chi ha scelto l’orario è un mago e sa che ci sarà fresco a Cagliari“.

Una dichiarazione ovviamente ironica in merito all’orario prescelto per l’inizio della partita; ricordiamo, infatti, che Cagliari Udinese si giocherà domenica diciassette settembre alle 12.30. La decisione non ha trovato d’accordo il tecnico del club neopromosso; scendere in campo all’ora di pranzo rischia di essere complicato e di diventare un fattore con il passare dei minuti. Ranieri, ancora una volta, ha espresso il suo pensiero non risparmiando Lega e televisioni.