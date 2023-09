Pavard tra flop Nazionale e attesa Inter: 32 milioni da decifrare

Il centrale francese a caccia della migliore condizione dopo il brusco addio al Bayern Monaco e il passo falso con la Nazionale, intanto salterà il derby di Milano

Cercato, voluto e infine raggiunto. Benjamin Pavard è divenuto un nuovo calciatore dell’Inter nel corso delle battute di caccia finali della passata sessione estiva di mercato, al fine di sostituire l’ormai ex Milan Skriniar in forze al Paris Saint-Germain.

La dirigenza nerazzurra ha investito 32 milioni di euro complessivi, fra parte fissa e bonus, trovando il consenso di Thomas Tuchel che fino all’ultimo avrebbe preferito trattenere a sé il francese per esigenze d’organico. Una mossa astuta da parte di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, intrisa della consapevolezza di poterci soltanto guadagnare in futuro. Sia in termini di prestazioni sul campo che in termini meramente economici, vista la giovane età del difensore centrale e le buone prospettive di crescita.

Quanto visto finora da Pavard, tuttavia, è pari a zero. Complice un fattore importantissimo: quello della condizione fisica che nelle ultime settimane ha attanagliato l’ex Bayern Monaco. Già reduce dall’assenza in alcuni allenamenti in Baviera prima dell’inizio del campionato per problemi alla schiena, il calciatore ha di fatto firmato il contratto da 6 milioni con l’Inter sapendo di non poter giocare da subito titolare.

Pavard in panchina nel derby, l’Inter attende soltanto l’esordio

Con la dovuta cautela Pavard ha intrapreso il proprio percorso di preparazione col nuovo gruppo e Simone Inzaghi ha preferito non schierarlo per non incorrere in rischi.

Valutazione azzeccata, visto che Matteo Darmian ha saputo offrire tre prestazioni di spessore nelle prime tre uscite ufficiali di campionato, ma anche per il fatto che lo stesso francese non ha fatto una bella figura contro la Germania nell’ultimo impegno amichevole disputato tra le file della Nazionale francese di Didier Deschamps.

Additato dai media locali, i quali hanno preferito l’altro centrale Koundé subentrato al posto del difensore dell’Inter a gara in corso, Pavard ha adesso tutti gli occhi puntati su di sé. Sebbene parta ancora dalla panchina nel derby di Milano contro i rossoneri del Milan, in molti attendono il suo esordio. Per capire soprattutto con che margine d’autorità riuscirà a prendere il posto di Skriniar e se potrà – come da speranze dirigenziali – diventare un titolare inamovibile dello scacchiere tattico di Inzaghi. Proprio in stile Bastoni. Del resto, i 32 milioni spesi dovranno essere una cifra giustificata.