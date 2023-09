Nuovo record per la Serie A: cessione folle in Premier

La clamorosa operazione potrebbe andare in porto già nel prossimo calciomercato di gennaio. Ecco tutti i dettagli

La Premier League potrebbe strappare un altro big alla Serie A. Da Tonali a Onana, passando per Hojlund, il massimo campionato italiano è tenuto in grande considerazione dai top club inglesi. Questa nuova operazione, da record vista la cifra in ballo, potrebbe avvenire già a gennaio.

La grande squadra di Premier che potrebbe muoversi in direzione Serie A nella prossima finestra invernale sarebbe il Liverpool. Jurgen Klopp è a caccia dell’erede di Momo Salah, che alla riapertura del calciomercato dovrebbe tornare a spingere per trasferirsi all’Al-Ittihad, la quale gli garantirebbe un ingaggio mostruoso, ovvero il primato di calciatore più pagato di tutta la Saudi League. Più di Cristiano Ronaldo, più di Karim Benzema…

Ma chi al posto di Salah? Stando a indiscrezioni provenienti da Oltremanica, il prescelto dell’allenatore tedesco sarebbe il georgiano Kvaratskhelia, rivelazione della passata Serie A e uno dei trascinatori del Napoli Campione d’Italia. Ci sono degli ostacoli per il suo rinnovo, con adeguamento importante dello stipendio, con il club di De Laurentiis, ecco perché l’ipotesi vendita del suo cartellino è tutt’altro che campata per aria. A maggior ragione se venissero confermate le cifre che stanno rimbalzando in queste ore.

Si parla di dialogo già aperto, di trattativa già avviata tra Liverpool e Napoli per il numero 77 della squadra di Rudi Garcia. A quanto pare i ‘Reds’ sarebbero pronti a investire la bellezza di 150 milioni di sterline, vale a dire circa 174 milioni di euro. Se andasse in porto, l’affare Kvaratskhelia sarebbe il più redditizio di tutta la storia del calcio italiano.