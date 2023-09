Monza-Lecce, recupero lampo: sarà titolare

La ripresa del campionato si avvicina e il Lecce, per la sfida con il Monza, può contare sul recupero di un giocatore fondamentale

Una stagione iniziata nel miglior modo possibile; il Lecce, il cui obiettivo è quello di raggiungere la salvezza senza troppi patemi d’animo, è partito con il piede sull’acceleratore ottenendo sette punti in tre partite. Dopo la vittoria all’esordio, in rimonta, contro la Lazio è arrivato il pareggio in casa della Fiorentina e il bel due a zero rifilato alla Salernitana.

La squadra sa benissimo quello che deve fare quando scende in campo e, aspetto fondamentale per mantenere la categoria, non si arrende mai; affrontare il Lecce, in questo inizio di stagione, è decisamente complicato. Ora, i ragazzi di D’Aversa devono tenere i piedi per terra e non guardare alla classifica; la cosa importante è fare più punti possibili per quando arriveranno momenti meno sereni.

Al rientro dalla sosta, il Lecce andrà a giocare sul campo del Monza; una partita che potrebbe portare Strefezza e compagni ancora più in alto in classifica. D’Aversa, in vista di questo match, può contare sul recupero di un giocatore assolutamente fondamentale. Stiamo parlando di Krstovic, attaccante sorpresa di questo primo scorcio di stagione. Due gol in tre partite per il classe 2000 e la voglia di trascinare la squadra verso il raggiungimento della salvezza.

Lecce, Krstovic recupera: titolare con il Monza

La presenza di Krstovic, in casa del Monza, non era per nulla scontata; il centravanti, nella partita disputata con la sua nazionale, era uscito dal campo molto dolorante per un problema alla spalla. Infortunio che aveva tenuto in grande apprensione il mondo Lecce considerando l’impatto che il giocatore ha avuto con la Serie A.

Per fortuna l’infortunio non si è rivelato grave; solo affaticamento per l’attaccante che sta bene e si candida, prepotentemente, per scendere in campo dal primo minuto. La sua importanza, all’interno del Lecce di D’Aversa, è indiscutibile; parliamo di un centravanti d’area di rigore molto abile nel gioco aereo come dimostrano i due gol realizzati con questo fondamentale.

Sono molto alte, dunque, le probabilità di vedere Krstovic dal primo minuto contro il Monza; una buona notizia per il Lecce che potrà contare sul suo nuovo attaccante. L’impatto con il massimo campionato italiano è stato, senza ombra di dubbio, positivo; ora la speranza è che possa trovare continuità in modo da trascinare la sua squadra, il prima possibile, al raggiungimento della salvezza.