“Lukaku tagliato da Lautaro”: così Inzaghi ha superato Big Rom

Simone Inzaghi ha superato il mancato ritorno di Lukaku, con un retroscena che spiega molte cose: “Lautaro ha tagliato Big Rom”

La telenovela dell’estate ha avuto come protagonista Romelu Lukaku, passato dall’essere sicuro del ritorno in nerazzurro all’essere accostato alla Juventus, per poi finire alla Roma di José Mourinho. Chi inizialmente era rimasto deluso, ma ora ha superato alla grande l’addio di Big Rom è Simone Inzaghi: ecco perché.

Il giornalista Paolo Condò ha parlato del caso Lukaku ai microfoni di Sky Sport, spiegando perché il tecnico romagnolo ha superato in fretta il mancato arrivo dell’attaccante belga: “Inzaghi ha assorbito la botta di Lukaku dandone un’interpretazione diversa dalla vox populi che lo vuole sdegnato per la panchina di Istanbul. Per lui Romelu se n’è andato perché ha capito che l’ascesa di Lautaro ormai è compiuta e l’aspirazione a recitare da leader tecnico come ai tempi di Conte non è più realistica”. La grande crescita del Toro, arrivato ormai a completa maturazione anche come leader tecnico dei nerazzurri, avrebbe quindi scoraggiato il belga. Inoltre, il giornalista rivela un altro importante retroscena riguardo a quanto è successo questa estate.

Condò rivela: “Lo spogliatoio guidato da Lautaro e Barella ha tagliato fuori Lukaku”

L’analisi di Paolo Condò riguardo alle ragioni che hanno portato alla separazione traumatica tra l’Inter e Romelu Lukaku prosegue con un’importante rivelazione.

Il noto giornalista, infatti, ha aggiunto: “Lo stesso spogliatoio, guidato da Lautaro e Barella, è stato chiaro nel tagliar fuori il belga al primo telefono staccato”. Insomma, lo spogliatoio nerazzurro ha avuto un ruolo importante anche nelle decisioni della dirigenza meneghina: i leader del gruppo hanno rassicurato riguardo alla possibilità di non riportare Lukaku a Milano. Una scelta che, anche per quello che si sta vedendo sul terreno di gioco in questo inizio di stagione, sembra aver pagato. Simone Inzaghi ha a disposizione una rosa di primissimo livello, costruita secondo le proprie idee, e Lautaro Martinez è divenuto il leader indiscusso del club.