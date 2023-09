Inter, ne manca uno per il derby: il dubbio di Inzaghi | CM.IT

Inzaghi e l’Inter preparano l’attesissimo derby di domani pomeriggio contro il Milan: le possibili scelte dell’allenatore nerazzurro

“Vai Niño, vai Niño” urla Simone Inzaghi durante la partitella nel pomeriggio ad Appiano Gentile, praticamente a 24 ore dalla stracittadina contro il Milan.

Il tecnico dell’Inter sprona Alexis Sanchez, rientrato con la squadra dopo il ritardo di ieri causato da alcuni contrattempi logistici legati al volo di ritorno dal Sudamerica. L’ex Marsiglia partirà comunque dalla panchina, al suo fianco ci sarà Cuadrado: anche l’esterno colombiano si è allenato regolarmente in gruppo, dopo la seduta personalizzata di giovedì. L’ex juventino non è al meglio dopo i fastidi al tendine accusati in nazionale, ma sarà comunque tra i convocati di Inzaghi per la gara che vale la testa della classifica. Il mister piacentino tiene tutti sulla corda durante la rifinitura al Suning Centre (dove l’Inter resterà in ritiro stasera) ritrovando il fedelissimo Acerbi al centro della difesa. Le quotazioni dell’esperto difensore italiano sono in netta ascesa rispetto a de Vrij, nonostante il nazionale olandese abbia ben figurato nelle prime tre uscite in campionato.

Inter-Milan, gruppo al completo: le scelte di Inzaghi per il derby

Gruppo al completo per Inzaghi che si coccola Frattesi in conferenza stampa, con il centrocampista destinato comunque alla panchina malgrado la notte magica di San Siro con la casacca azzurra.

Non è ancora arrivato il momento per l’esordio dal primo minuto dell’ex Sassuolo, in allenamento opposto a Barella: i meccanismi vanno oleati anche in nerazzurro e nel frattempo la maglia da titolare resta sulle spalle del sempreverde Mkhitaryan. In regia ovviamente a dettare i tempi sarà Calhanoglu, con Dimarco e Dumfries (particolarmente pimpante anche con l’Olanda) sulle corsie esterne. Come per Frattesi anche Pavard, l’altro pezzo da novanta del mercato interista, si accomoderà in panchina visto che insieme ad Acerbi (o de Vrij) ci saranno Darmian e Bastoni. In attacco scontata la conferma di Thuram al fianco di capitan Lautaro Martinez: il ‘Toro’ sta smaltendo le fatiche intercontinentali, ma è pronto a lasciare nuovamente il segno nel derby.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.