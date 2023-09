Frattesi, statistiche e voti Fantacalcio del centrocampista dell’Inter

Davide Frattesi è un giocatore in forza all’Inter; le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista

E’ stato un mercato importante quello che ha visto protagonista il club nerazzurro; l’Inter ha regalato ad Inzaghi una rosa più profonda e con più alternative da sfruttare nel corso della stagione. La voglia è quella di essere protagonisti in tutte le competizioni e, per farlo, ci sarà bisogno di tutti.

In mezzo al campo è arrivato Frattesi; l’azzurro alza il livello del centrocampo di Inzaghi. Parliamo, infatti, di un giocatore abile ad unire forza fisica e abilità nell’andarsi ad inserire alle spalle della difesa. Molto forte anche nel gioco aereo con i calci d’angolo che rischiano di diventare una risorsa decisiva per il club.

L’impatto avuto da Frattesi nel mondo Inter è stato, nonostante sia entrato sempre dalla panchina, positivo. Siamo sicuri che, a breve, arriverà anche il suo momento per giocare titolare.

Come ha giocato Frattesi nell’ultima partita Inter Fiorentina

Prima della sosta per le nazionali, l’Inter ha affrontato in casa la Fiorentina; una partita dominata dall’inizio alla fine rifilando quattro gol ai ragazzi di Italiano. L’ingresso di Frattesi è arrivato a mezz’ora dalla fine; l’impatto del centrocampista è stato più che positivo con il classe 1999 a dare freschezza e dinamismo al reparto nerazzurro.

Occasioni per arrivare al gol non ne ha avute ma bisogna anche dire come fosse un match già finito; possiamo comunque definire la sua prestazione positiva

Fantacalcio i voti di Frattesi

A livello fantacalcistico, il nuovo centrocampista dei nerazzurri può essere elemento importante vista la sua abilità nell’andarsi ad inserire alle spalle della difesa. Tre partite disputate dall’Inter in stagione con Frattesi ad essere entrato sempre dalla panchina.

Per quanto riguarda i voti, il discorso è molto semplice; la seconda e la terza partita, Frattesi ha rimediato un bel sei mentre l’esordio con il Monza non ha ricevuto nessuna valutazione da momento che è entrato a dieci minuti dalla fine del match.

Frattesi come ha commentato su Instagram

Il nuovo centrocampista dell’Inter ha un suo account Instagram dove è solito fare post di diversa natura anche se la maggior parte sono calcistici. Nessun commento, invece, dopo il successo con la Fiorentina; l’ultimo post risale alla prima giornata di campionato a seguito del due a zero contro il Monza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAVIDE FRATTESI (@davidefrattesi_22)

Frattesi nella probabile formazione di Milan Inter

Al termine della sosta per le nazionali ci sarà il derby di Milano; una partita importante considerando anche la situazione delle due squadre che sono entrambe in testa alla classifica a nove punti. Nel primo scorcio di stagione hanno dimostrato grande forza e soprattutto una profondità di rosa che potrebbe risultare decisiva nel corso del campionato.

Da questo punto di vista, Inzaghi può contare anche su Frattesi; il centrocampista, fino a questo momento, è sempre partito dalla panchina e probabilmente sarà così anche nel derby. A livello fantacalcistico può essere, in ogni caso, una chiamata importante con Frattesi pronto a trovare il primo bonus della stagione.

Andiamo a vedere la probabile formazione dei nerazzurri. Sommer; Bastoni, de Vrij, Darmian; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro, Thuram

Frattesi nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Il suo arrivo all’Inter permette ad Inzaghi di avere una risorsa importante in più per andare ad affrontare, al meglio possibile, la stagione. Fino a questo momento, il centrocampista non ha ancora giocato titolare ma l’ex Sassuolo a breve avrà sicuramente la sua occasione. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate di Frattesi dopo tre giornate.

Gol: zero Assist: zero Ammonizioni: nessuna Espulsioni: nessuna Fanta media: 6

Frattesi, dalla possibilità Roma alla certezza Inter: risorsa in più per Inzaghi

Nell’ultima sessione estiva di mercato, uno dei grandi protagonisti è stato Frattesi; il centrocampista azzurro è stato seguito dalla Roma che sperava di portarlo alla corte di Mourinho. La trattativa, però, non è andata a buon fine con il giocatore ad aver accettato il trasferimento in nerazzurro.

Inzaghi, dunque, può contare su un giocatore di spessore per il proprio centrocampo in una stagione dove il club ha obiettivo importanti dalla vittoria dello scudetto alla Supercoppa fino alla coppa Italia e al tentativo di cercare di arrivare in fondo in Champions League. Le caratteristiche di Frattesi, molto abile nell’inserimento alle spalle della difesa avversaria, possono essere decisamente utili alla causa nerazzurra.