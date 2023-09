Baratro bianconero: esonero UFFICIALE e record mondiale

Il comunicato UFFICIALE rende noto l’esonero del tecnico. Ha pagato una prima parte di campionato tutt’altro che esaltante

Dopo lo stop che ha dato spazio alle Nazionali, i vari campionati sono pronti a riaprire i battenti. Questa giornata di campionato, ad esempio, potrebbe ridisegnare in maniera importante le gerarchie al vertice della Serie A. Sono già definite nelle loro linee essenziali, invece, gli equilibri di altri campionati.

L’ultima notizia importante trapela dal Brasile. Con un comunicato ufficiale, infatti, il Santos ha annunciato l’esonero di Diego Aguirre. La crisi profonda del club paulista – che si trova attualmente in diciassettesima posizione con soli quattro punti di margine dal terzultimo posto, sembra non avere fine. Dopo aver cambiato per ben tre volte nel 2023 la guida tecnica (quattro se si risale all’inizio del campionato), dunque, i vertici dirigenziali del Santos hanno optato per un altro ribaltone in panchina.

Santos, UFFICIALE l’esonero di Diego Aguirre

Di seguito il comunicato ufficiale: “Per decisione del Comitato Direttivo e del coordinatore calcistico, l’allenatore Diego Aguirre non dirige più la squadra professionistica del Santos Futebol Club.

L’allenatore è stato informato della decisione dal coordinatore tecnico Alexandre Gallo, venerdì pomeriggio (15). Lasciano i loro incarichi anche i vice-allenatori Juan Verzeri e Juan Andres Iraola, e i preparatori fisici Fernando Piñatares e Ignácio Piñatares.”

Il nuovo tecnico ad interim sarà Marcelo Fernandes, che dunque avrà il compito di provare a togliere la compagine paulista dai bassifondi della classifica. Sotto questo punto di vista, la gara in programma lunedì contro il Bahia si carica di una valenza importante. Ricordiamo che l’esonerato Aguirre ha spinto molto per la permanenza al Santos di Marcos Leonardo, profilo sul quale la Roma da tempo sta lavorando.