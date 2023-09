Atalanta, dato impressionante: Gasperini non ci crede, ma è tutto vero

E’ semplicemente incredibile il dato che riguarda l’Atalanta di Gasperini in questo primo scorcio di stagione

L’Atalanta ha iniziato il campionato con sei punti conquistati sui nove disponibili; vittorie contro Sassuolo e Monza ma anche l’inaspettata sconfitta sul campo del Frosinone. Tra partite in cui abbiamo visto i due nuovi acquisti, Scamacca e De Ketelaere che possono trascinare la squadra in questa stagione.

I ragazzi di Gasperini hanno obiettivi molto importanti; in campionato si cercherà di entrare tra le prime quattro per ottenere la qualificazione alla prossima Champions. In Europa League, invece, la volontà è quella di arrivare il più lontano possibile. La sensazione è che l’Atalanta possa essere grande protagonista in questa stagione.

Il prossimo impegno della squadra bergamasca è in casa della Fiorentina; Gasperini, in attesa del ritorno in campo, può essere soddisfatto per un dato che ha semplicemente dell’incredibile. L’Atalanta, come riporta l’Eco di Bergamo, è al quinto posto per minuti in nazionale. Classifica sicuramente particolare ma che dimostra, in maniera inequivocabile, la costante crescita di un club che fornisce diversi giocatori alle nazionali.

Atalanta, i nazionali impegnati: da Scalvini a Lookman

Sono stati ben undici i giocati che l’Atalanta ha visto partire in questa prima sosta per le nazionali; Scalvini è stato convocato da Spalletti per le gare degli azzurri e, contro l’Ucraina, si è anche reso pericoloso con un colpo di testa. Per quanto concerne le qualificazioni ai prossimi europei, però, sono partiti anche Djimsiti (Albania), De Ketelaere (Belgio), Kolasinac (Bosnia), Pasalic (Croazia), De Roon e Koopmeiners (Olanda), Holm (Svezia).

L’Atalanta, in queste due settimane di pausa, non ha potuto contare neanche su Musso (impegnato con l’Argentina) e Lookman convocato dalla sua Nigeria. Concludiamo con Ruggeri, chiamato dall’Italia U21. Undici giocatori, dunque, che Gasperini non ha avuto in questa sosta per le nazionali; come abbiamo detto questo dato testimonia come la squadra bergamasca sia una realtà calcistica sempre più importante.