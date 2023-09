Tegola UFFICIALE, grave infortunio a pochi giorni dalla partita e dalla ripresa della Serie A. Il comunicato del club

Sta per ripartire la Serie A dopo la prima pausa stagionale per le Nazionali. Ripresa col botto: sabato, infatti, scenderanno in campo Juventus-Lazio e Inter-Milan, nell’anticipo serale toccherà invece al Napoli campione d’Italia impegnato sul campo del Genoa.

Domenica spiccano Fiorentina-Atalanta e Roma-Empoli, due partite in programma anche lunedì per chiudere il quarto turno: Salernitana-Torino e Verona-Bologna. Proprio la squadra granata di Juric, a pochi giorni dalla ripresa, deve fare i conti con un’altra defezione. Un grave infortunio ha infatti messo ko il terzo portiere Mihai Popa.

Torino, frattura della parete orbitaria per Popa: la nota del club

L’estremo difensore ha avuto la peggio in seguito ad un contrasto di gioco in allenamento, è arrivata la nota ufficiale della società.

Come comunicato dal club granata attraverso il report ufficiale, “il portiere Mihai Popa, dopo un contrasto di gioco in allenamento, ha riportato la frattura della parete orbitaria. Previsti nuovi accertamenti strumentali la prossima settimana”. Per l’estremo difensore si profila un lungo stop.