Thuram, statistiche e voti Fantacalcio dell’attaccante dell’Inter

L’Inter, all’interno di questa stagione, può contare su Marcus Thuram; il neo attaccante nerazzurro ha già conquistato il cuore dei tifosi

I nerazzurri, nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, hanno fatto diversi cambiamenti all’interno della rosa, specialmente dal punto di vista offensivo. Uno dei nuovi acquisti dell’Inter, Thuram, ha già conquistato il cuore dei suoi nuovi tifosi.

Il classe 1997 ha iniziato la sua esperienza italiana nel migliore dei modi; due assist, un gol e tre prestazioni di buonissimo livello per un giocatore che può dare una grossa mano alla stagione nerazzurra. Gli obiettivi dell’Inter sono decisamente importanti a partire dalla conquista dello scudetto; con uno come Thuram sembra tutto più semplice.

Come ha giocato Thuram nell’ultima partita: Inter Fiorentina

Prima della sosta per le nazionali, l’Inter ha ricevuto a San Siro la Fiorentina; si pensava ad una partita insidiosa per i nerazzurri che invece hanno dominato dal primo minuto andando a vincere con il punteggio di quattro a zero. Grande protagonista Thuram; il nuovo attaccante dell’Inter, nel corso del primo tempo, ha trovato il primo gol con un gran colpo di testa.

Non solo la rete del momentaneo uno a zero; Thuram, infatti, ha impreziosito la sua partita con l’assist per il gol di Lautaro Martinez. Prestazione semplicemente perfetta da parte dell’attaccante francese che, in tre partite, ha già conquistato il pubblico di San Siro.

Fantacalcio: i voti di Thuram

L’attaccante dell’Inter, oltre ad essere fondamentale per i nerazzurri, è anche molto importante a livello fantacalcistico; nell’ultima partita, Thuram ha trovato il suo primo gol in nerazzurro che, unito all’assist per Lautaro Martinez, gli ha portato un bel dodici in pagella.

Contro il Monza, all’esordio in campionato, ha ricevuto un bel sei e mezzo; per quanto riguarda la trasferta di Cagliari, invece, Thuram è stato premiato con un bell’otto a causa dell’assist per la rete di Dumfries.

Thuram come ha commentato su Instagram

Il nuovo attaccante dell’Inter, nella partita contro la Fiorentina, ha trovato il suo primo gol in maglia nerazzurra; una rete che ha permesso alla squadra di sbloccare il match. Al termine della partita, il centravanti ha commentato sul suo profilo Instagram con un post in cui ha racchiuso tutta la sua felicità.

Thuram nella probabile formazione di Inter Milan

Una volta finita la sosta, la Serie A ci mette di fronte una partita decisamente interessante; stiamo parlando di Inter Milan con le due milanesi che sono, attualmente, in testa alla classifica a quota nove.

Per Thuram sarà una gara particolare dal momento che, nel corso dell’ultima sessione estiva, l’attaccante sembrava potersi trasferire al Milan. Dal punto di vista del Fantacalcio, nonostante sia una partita difficile, Thuram può essere una chiamata importante con l’attaccante ad avere la possibilità di portare bonus in termini di assist e gol.

Andiamo a vedere la probabile formazione di Inter e Milan con, ovviamente, la presenza di Thuram dal primo minuto. Sommer; Bastoni, de Vrij, Darmian; Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Thuram nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

La sensazione, vedendo queste prime giornate di campionato, è che Thuram possa regalare non poche soddisfazioni ai tifosi nerazzurri e anche a livello fantacalcistico. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate fino a questo momento

Gol: uno Assist: due Ammonizioni: nessuna Espulsioni: nessun Fanta media: 8.8

Thuram ha già fatto dimenticare Lukaku: è nata la THU-LA

E’ stato un mercato importante per quanto riguarda la società nerazzurra; a livello offensivo sono andati via Correa e Dzeko mentre Lukaku, che sembrava ad un passo dal ritorno all’Inter, alla fine ha scelto la Roma. Inzaghi, per rinforzare il reparto offensivo, ha avuto Arnautovic, Sanchez e Thuram.

L’ex attaccante del Borussia Monchengladbach ha fatto innamorare subito i tifosi nerazzurri che si sono dimenticati, in fretta, di Lukaku. Nelle prime tre partite si è visto un Thuram subito in sintonia con Lautaro (come abbiamo visto nella partita contro la Fiorentina) tanto da andare a formare la THU-LA, abbreviativo per indicare la coppia Thuram-Lautaro Martinez.

I tifosi nerazzurri hanno un nuovo centravanti e sperano, grazie ai suoi gol, di poter raggiungere importanti traguardi; l’inizio, con due assist e una rete, è stato decisamente incoraggiante.