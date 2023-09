Stroppa: “Derby, c’è un’incognita”. Poi esalta Pioli

L’ex rossonero a due giorni dalla stracittadina Inter-Milan: “Vediamo come riusciranno a prepararsi le due squadre in così poco tempo”

“Ad oggi non c’è una favorita”. Intervistato da ‘Notizie.com’, Giovanni Stroppa non si è sbilanciato sul derby milanese in programma sabato alle 18.

“Inter-Milan sarà una partita molto equilibrata e la pausa per le Nazionali è sempre una incognita perché porta via energie fisiche e mentali – ha aggiunto il tecnico con un passato da giocatore in rossonero – Vediamo come riusciranno a prepararsi le due squadre in così poco tempo”. In conclusione, Stroppa si è espresso sul suo collega Stefano Pioli: “È un allenatore straordinario che ha portato al Milan un’idea e una mentalità importante. La sua squadra è riconoscibile e questo è il miglior complimento possibile per un allenatore”.