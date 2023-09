Stadio Sinigaglia di Como: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Lo stadio Sinigaglia di Como è l’impianto in cui la squadra locale gioca le partite in casa. Ecco la guida su ciò che il tifoso deve sapere.

Chi segue con attenzione il calcio sa che il club del Como disputa le proprie partite casalinghe in uno stadio in riva al lago omonimo. Il suo nome è “Giuseppe Sinigaglia” ed è uno stadio comunale che costituisce il maggiore impianto sportivo locale, dedicato al gioco del pallone.

Peculiarità di questa struttura è quella di sorgere nel centro della città, a pochissima distanza dal lago. Di fatto la sua presenza contribuisce all’originale cornice in cui la città è incastonata.

Di seguito una scheda illustrativa su ciò che bisogna assolutamente sapere sullo stadio Sinigaglia, sia se si è tifosi locali sia se si è tifosi della squadra ospite. Ecco le informazioni su origini, come arrivare, dove dormire, prezzi dei biglietti e non solo. Tutti i dettagli per non farsi trovare impreparati.

Anno di inaugurazione stadio Sinigaglia di Como e capienza

L’inaugurazione risale al 1927, ma è vero che l’impianto nel corso del tempo ha subito vari interventi di ristrutturazione – in particolare negli ultimi 30 anni. Pertanto il suo aspetto attuale non è identico a quello delle origini.

Al momento dell’inaugurazione, quasi un secolo fa, la capienza totale degli spalti era di circa 6.000 persone ma vari interventi di ristrutturazione e ammodernamento ne aumentarono il numero di posti fino ad arrivare a più di 13.600, come riporta il sito web Transfermarkt. Le aree che lo compongono sono la tribuna coperta, i distinti in cemento, i distinti in cemento parterre, la curva ovest e la curva est.

In particolare le piste di atletica e di ciclismo sono state eliminate, con conseguente ricostruzione della tribuna centrale e l’allungamento del settore distinti fino ai bordi del campo di gioco – con installazione di gradinate in metallo. Rispetto alle origini, dicevamo – l’impianto dunque è piuttosto diverso nella sua struttura complessiva.

Da rimarcare anche che lo stadio è comunale, ovvero di proprietà del Comune di Como. L’amministrazione locale infatti lo concede in utilizzo alla società calcistica locale per lo svolgimento delle partite interne.

Dove comprare i biglietti

I canali per gli acquisti dei ticket per vedere per partite dei biancoblù sono quelli consueti: di riferimento sono i siti tematici come vivaticket.com, ma anche i punti vendita fisici Vivaticket. Ovviamente è anche possibile acquistare i biglietti poco prima dello svolgimento dei match presso la biglietteria dello stadio Sinigaglia, secondo una logica tipica dei club di calcio.

Ma attenzione perché è comunque preferibile dare un’occhiata al sito web ufficiale del club del Como. Qui infatti c’è una pagina ad hoc nella quale l’interessato può compilare un form apposito e ottenere così tutte le informazioni sulla messa in vendita dei biglietti per le singole partite dei Lariani.

E’ sufficiente inserire nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail per essere ricontattati e sapere come fare a comprare un biglietto per le partite casalinghe della propria squadra del cuore.

Stadio Como, quanto costano i biglietti

Il club di calcio del Como preferisce di volta in volta rendere note le informazioni sui prezzi dei biglietti per le singole partite allo stadio Sinigaglia, con comunicati e news ad hoc pubblicate sul sito ufficiale della squadra. Comunque, come accennato sopra, ogni interessato potrà entrare nel sito web ufficiale, compilare il form e attendere di ricevere tutte i dettagli sui costi dei ticket in base al posto allo stadio.

Solitamente i prezzi oscillano comunque da un minimo di circa 20 euro per la curva ospiti, ad un massimo di circa 72 euro per la tribuna d’onore (+ hospitality). Soluzioni intermedie sono i distinti a 28 euro circa e la tribuna tra i 32 e i 38 euro circa. Pertanto vi sono più opzioni disponibili, alla portata di un po’ tutte le tasche.

A titolo indicativo, ricordiamo che sono solitamente sono attive agevolazioni con biglietti omaggio under 10 anche in tribuna coperta, come pure biglietti ridotti under 16. Previste agevolazioni anche per i distinti under 14. Pertanto chi va allo stadio con i figli minori potrà risparmiare qualcosa.

In ogni caso, per avere la conferma dei prezzi si invita l’interessato a consultare per tempo il sito web ufficiale del Como calcio, in modo da avere tutti i dettagli e programmare la spesa con il dovuto anticipo.

Dove parcheggiare allo stadio Sinigalia Como

Come spesso segnalato dalla stessa società calcistica comasca, onde evitare il traffico in città – dovuto a possibili eventi o manifestazioni – e per avere una soluzione di parcheggio pratica e comoda, chi viene da fuori ad assistere alle partite casalinghe del Como potrà servirsi dell’Autosilo “Val Mulini” in via Via dei Mulini, servito dai mezzi pubblici della Linea Urbana 1. Questi ultimi consentono un facile collegamento con lo stadio Sinigaglia riducendo dunque le attese e i rischi di coda.

Altre soluzioni più centrali sono il parcheggio Arena del Teatro Sociale, l’autosilo Auguadri e il parcheggio Como Centro Lago. La scelta di dove parcheggiare dipenderà di volta in volta dalla mole di traffico prevista. Se in città è programmato qualche evento o fiera, sarà preferibile mettere la macchina un po’ più lontano dalla zona lago e centro città – onde evitare rischi di imbottigliamento nel traffico.

Dove dormire vicino allo stadio

Le soluzioni per il pernottamento non mancano, essendo lo stadio Sinigaglia nel cuore della città di Como. Basti pensare ad hotel quali l’Engadina, l’albergo Terminus, l’albergo Firenze, il Villa Ena Lake View, la Casa dell’Angelo. Per spendere un po’ meno si può puntare su un B&B come ad esempio il Villa Olmo a pochi km di distanza dall’impianto, vicino al tennis club Como. Ulteriore alternativa è il B&B Hotel Como City Center. Mentre chi non ha problemi a livello di spese può anche considerare un hotel di lusso come l’Hilton Lake Como.

I costi saranno ovviamente variabili in base al prestigio e agli optional offerti da ogni singola struttura. Per questo si invitano i clienti a chiedere maggiori informazioni, contattando direttamente gli hotel o bed and breakfast desiderati.

Come arrivare allo stadio del Como

Lo stadio Sinigaglia è sito, dicevamo, in riva al lago ed è compreso tra i giardini del Tempio Voltiano e l’hangar dell’Aero Club Como. Nei pressi della sua tribuna centrale si trova l’edificio Novocomum e di fronte al settore distinti invece ha sede la Canottieri Lario. Insomma non ci si può sbagliare e trovarlo, una volta arrivati nella città di Como, non è affatto difficile.

Chi viene da fuori città, per recarsi allo stadio Sinigaglia, dovrà percorrere l’autostrada A9 uscendo al casello di Como centro e poi seguire le indicazioni stradali, in modo da arrivare senza ritardo all’impianto.

Per coloro i quali arriveranno nella città di Como a bordo di treni, di riferimento saranno le fermate Como San Giovanni distanza 600 metri dallo stadio Sinigaglia e la fermata Como Lago distanza 950 metri dalla struttura. Essendo collocato nel cuore del centro abitato, sarà tutto sommato agevole raggiungere l’impianto – ed anche posteggiando a pochi km di distanza il tratto pianeggiante agevolerà il percorso a piedi.