Rottura col Ds: addio choc dopo il rinnovo

Rottura clamorosa con il direttore sportivo, dopo che era stato trovato l’accordo per il rinnovo: si va verso l’addio

Anche a calciomercato estivo finito da poco, i motivi di interesse non mancano e i rumours si alimentano di continuo. In particolare per quanto concerne il destino degli allenatori, i cui risultati sono sempre in discussione.

Non ha di questi problemi in realtà Xavi, che con il Barcellona si è laureato in primavera campione di Spagna. Semmai il tecnico catalano può essere atteso a risultati importanti in Europa, dopo che le ultime campagne sono state deludenti. Ma il suo problema sembra essere il rapporto con il direttore sportivo Deco, proprio quando pareva tutto apparecchiato per il rinnovo del contratto.

Barcellona, Deco e Xavi ai ferri corti

Si è parlato molto in questi giorni del prolungamento dell’accordo per un’altra stagione, fino al 2025, tra l’allenatore e i blaugrana.

Dal ‘Mundo Deportivo’ in particolare sono filtrate conferme sul rinnovo imminente, che avrebbe confermato lo stesso Deco, spiegando come il tecnico si sarebbe meritato l’accordo in questione e che il momento dell’ufficialità sarebbe stato reso noto. Anche se secondo ‘El Nacional’ le cose in realtà non starebbero in questo modo.

L’arrivo di Deco, successivo agli addii di Alemany e Jordi Crujiff, unito ad altri comportamenti di Laporta che non avrebbero convinto particolarmente il tecnico, avrebbero fatto sì di fargli ‘ridurre’ innanzitutto la portata dell’accordo, che il club avrebbe voluto fino al 2026. Tra ciò che non avrebbe gradito Xavi, ad esempio, l’arrivo di Joao Felix, orchestrato da Laporta e Deco, ma il portoghese sarebbe stato in realtà un profilo non nelle preferenze del tecnico. Scenari da monitorare e che potrebbero portare a una rottura definitiva in caso di ulteriori tensioni.