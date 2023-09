Premier League, in quattro con la valigia in mano: possibile cessione a gennaio

Quattro giocatori della Premier League sembrano essere destinati a lasciare il massimo campionato inglese; possibile addio a gennaio

La nuova stagione di Premier League è iniziata e il Manchester City è ripartito con la stessa determinazione della passata stagione: quattro vittorie consecutive e primo posto in solitaria per una squadra che non sembra intenzionata a mollare la presa sul campionato inglese. Ad inseguire i ragazzi di Guardiola troviamo quattro squadre a dieci punti e tra queste anche il Tottenham di Vicario.

Gli Spurs fanno parte di quelle squadre, come riportato da footmercato, con una situazione decisamente spinosa per quanto riguarda un giocatore della rosa. Stiamo parlando di Lloris che, nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, sembrava potersi trasferire alla Lazio. La trattativa, però, non è andata a buon fine con l’estremo difensore rimasto al Tottenham ma, all’interno della rosa Spurs, sembra avere veramente poco spazio.

Passiamo, poi, al Manchester United dove abbiamo due casi spinosi; il primo è quello dell’esterno offensivo Jadon Sancho. Il classe 2000 si allenerà a parte per via di un provvedimento disciplinare da parte della società. Una situazione spinosa che rischia di risolversi nel prossimo mercato invernale. Bisogna poi analizzare la situazione Maguire; il centrale non sta vivendo un periodo semplice e, nell’ultima sessione estiva di mercato, sembrava potersi trasferire al West Ham.

Abbiamo, infine, la situazione del Chelsea; i Blues hanno compiuto un’altra rivoluzione di mercato con l’intenzione di essere protagonista nel corso della stagione. Uno dei giocatori che sembra non avere più molto spazio all’interno del club è il difensore Malang Sarr.

Non solo la Premier: anche in Ligue One situazione da monitorare

Come abbiamo visto, ci sono ben quattro giocatori di Premier che potrebbero cambiare squadra nel corso della prossima sessione invernale di mercato. Anche in Ligue One, il massimo campionato francese, troviamo una situazione da monitorare molto attentamente. Si tratta del caso Ekitike il cui mancato trasferimento all’Eintracht Francoforte non sembra essere piaciuto più di tanto al club francese.

Il classe 2002 ha giocato, fino a questo momento, una sola partita con il PSG e sembra avere veramente poco spazio all’interno della rosa di Luis Enrique. Per il calciatore è probabile una cessione nel corso della prossima sessione invernale di mercato. La stagione è appena iniziato ma in due dei principali campionati europei ci sono delle situazioni da monitorare e che potrebbero svilupparsi con l’apertura del calciomercato invernale.