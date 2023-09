Nico Gonzalez, statistiche e voti Fantacalcio dell’attaccante della Fiorentina

La Fiorentina vuole essere grande protagonista e, per raggiungere gli obiettivi, può contare su un giocatore come Nico Gonzalez

L’inizio di stagione di Nico Gonzalez è stato, a dir poco, positivo; in campionato ha realizzato due gol in due partite (contro Genoa e Lecce) mentre nel playoff di Conference League ha realizzato una doppietta, contro il Rapid Vienna, per ribaltare la sconfitta dell’andata e trascinare la squadra alla fase a gironi.

Giocatore dalle qualità tecniche indiscusse e che rappresenta un punto fermo nella rosa di Italiano con l’allenatore a non poter rinunciare al suo fantasista. La stagione è appena iniziata ma Nico Gonzalez, tra campionato ed Europa, ha già dimostrato di essere leader indiscusso della squadra. Lui è, senza ombra di dubbio, il giocatore in grado di alzare il livello e l’asticella delle ambizioni del club.

Come ha giocato Nico Gonzalez nell’ultima partita: Inter Fiorentina

Nell’ultima partita di campionato, contro l’Inter, è arrivata una pesante sconfitta; la Fiorentina, infatti, è stata dominata dal primo all’ultimo minuto con un quattro a zero netto e senza appelli. I nerazzurri si sono dimostrati troppo più forti da tutti i punti di vista e hanno avuto, in Lautaro Martinez, un giocatore in grado di mandare in crisi la difesa della Fiorentina.

Tra i viola ha disputato una buona partita Nico Gonzalez; il fantasista viola, nonostante la pessima serata per la sua squadra, ha dato prova di poter essere decisivo in qualsiasi momento. Giocatore tecnico e di cui la Fiorentina non può fare a meno se vuole raggiungere gli obiettivi prefissati in campionato e in Conference.

Fantacalcio: i voti di Nico Gonzalez

Un giocatore fondamentale per la Fiorentina e gli schemi di gioco del club viola; Nico Gonzalez, però, è anche elemento importantissimo a livello fantacalcistico. Le prime due partite di campionato, visto i gol realizzati contro Genoa e Lecce, gli hanno portato un bel dieci.

Diverso il voto ricevuto al termine della partita contro l’Inter; in casa dei nerazzurri è arrivata una pesante sconfitta per quattro a zero ma, nonostante questo, Nico Gonzalez ha ottenuto un bel cinque e mezzo a dimostrazione di come, anche nelle serate negative, il fantasista viola riesca comunque e fare piuttosto bene.

Nico Gonzalez come ha commentato su Instagram

L’attaccante della Fiorentina ha un suo profilo Instagram dove, solitamente, commenta le partite della sua squadra. Post che, però, non è stato fatto dopo la sconfitta subita a San Siro contro l’Inter; probabilmente un segnale per far capire che bisogna lavorare in modo da evitare altri tracolli del genere.

Nico Gonzalez nella probabile formazione Fiorentina Atalanta

Dopo la pausa per le nazionali, la Fiorentina ospiterà l’Atalanta; una partita da vincere dopo la pesante sconfitta subita a San Siro contro l’Inter. Match che i viola proveranno a vincere grazie a Nico Gonzalez. Il fantasista di Italiano può essere determinante visto la sua enorme qualità.

Per quanto riguarda il discorso legato al Fantacalcio, un giocatore come Nico Gonzalez (specialmente davanti ai propri tifosi) può rappresentare una soluzione importante e in grado di portare importanti bonus.

Andiamo, ora, a vedere la probabile formazione della Fiorentina con la presenza, dal primo minuto, di Nico Gonzalez. Terracciano; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Dodo; Arthur Melo, Mandragora; Kouame, Bonaventura, Gonzalez; Nzola

Nico Gonzalez nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

L’inizio di stagione di Nico Gonzalez è stato, decisamente, positivo; due gol in tre partite e la sensazione di poter essere il protagonista principale nella stagione del club viola. Andiamo a vedere, fino a questo momento, le statistiche aggiornate del classe 1998.

Goal: due Assist: nessuno Ammonizioni: nessuna Espulsioni: nessuna Fanta media: 8.5

Nico Gonzalez, deve essere la sua stagione: la Fiorentina può sognare in grande

Uno dei giocatori più importanti della Fiorentina è, senza ombra di dubbio, Nico Gonzalez; l’attaccante del viola è elemento fondamentale considerando le sue qualità tecniche e la sua capacitò di creare pericoli per la difesa avversaria negli ultimi venticinque metri di campo.

Questa deve essere la stagione di Nico Gonzalez e la Fiorentina punta molto sul giocatore per raggiungere i vari obiettivi; il club viola, per quanto riguarda il campionato, vuole lottare per un posto in Europa mentre in Conference League la voglia è di tornare in finale dopo quanto successo nella passata edizione con la coppa sfuggita nell’ultimo atto del torneo.