Juve, colpo rossonero: offerti 20 milioni e contratto quinquennale

I bianconeri sulle tracce del difensore, che può davvero approdare a Torino: arrivano solo conferme. Il punto della situazione

La Juventus ha voglia di rafforzare il reparto difensivo. Il pacchetto arretrato non convince del tutto e nelle prossime sessioni di calciomercato si proverà a mettere le mani su un giovane centrale.

Dalla Francia arrivano così conferme in merito all’ultima idea da parte di Giuntoli: Secondo TopMercato, infatti, la Juventus avrebbe individuato in Warmed Omari il rinforzo ideale. Il 23enne si sta mettendo in mostra con la maglia del Rennes ed è pronto al salto in un top team.

Calciomercato Juventus, contratto fino al 2028 per Omari

La Juventus è così intenzionata a far sul serio con Warmed Omari, che ha militato anche nella Nazionale Francese Under 21.

I bianconeri sarebbero così pronti a metterete sul piatto del Rennes un assegno da 20 milioni di euro. Per il giocatore, invece, un contratto fino al 30 giugno 2028, a cifre più alte rispetto alle attuali.

Oggi le certezze della Juventus portano i nomi di Danilo e Bremer, ma in bianconero nessuno ha mai davvero preso l’eredità di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, che rappresentavano dei veri pilastri della Juve vincente. Oggi completano il reparto difensivo Rugani, Gatti e Alex Sandro, che non convincono del tutto Massimiliano Allegri. Chissà che in futuro non sia proprio Omari a diventare un titolarissimo dei bianconeri.