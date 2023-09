Inter-Milan si avvicina: le probabili formazioni del derby di Milano

Manca sempre meno al derby di Milano fra l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli: le ultimissime notizie sulle probabili formazioni del match di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli sono pronti a darsi battaglia in occasione del derby di Milano valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri ospitano i cugini rossoneri in una delle sfide più delicate del nostro torneo e nel quinto atto di questo 2023 inteso come anno solare fra i due club. Il Diavolo cerca di riscattarsi dopo le quattro sconfitte in quattro partite contro la squadra di Simone Inzaghi, mentre l’Inter vorrà confermarsi al top soprattutto in seguito al trionfo nella doppia semifinale di Champions League. In questo caso in palio ci sono i tre punti del campionato italiano di Serie A e, soprattutto, la vetta in solitaria in classifica. Entrambi gli allenatori dovranno fare i conti con diversi dubbi di formazione. Andiamo a scoprire le ultimissime notizie sulle probabili formazioni del derby fra l’Inter di Inzaghi ed il Milan di Pioli.

Inzaghi con due incognite, Pioli con qualche tegola: le probabili di Inter e Milan

L’Inter di Simone Inzaghi, salvo clamorose sorprese, dovrebbe confermare la formazione delle prime tre giornate di Serie A. In porta Yann Sommer, estremo difensore svizzero. Davanti a lui Darmian dovrebbe superare la concorrenza di Pavard. In mezzo ci sarà de Vrij e a sinistra Bastoni. A centrocampo Dumfries e Dimarco sono gli esterni. Al centro Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan dovrebbero strappare una maglia da titolare con Frattesi ancora in panca. Davanti Lautaro e Thuram.

Il Milan di Stefano Pioli schiererà Maignan fra i pali. In difesa Davide Calabria e Theo Hernandez sulle corsie. L’emergenza è in mezzo con Kalulu che non dovrebbe recuperare, al suo posto Kjaer al fianco di Thiaw, considerando anche la squalifica di Tomori. In mezzo Krunic, Reijnders e Loftus-Cheek sono confermatissimi. Discorso analogo per Pulisic e Leao sulle fasce. Al centro dell’attacco filtra ottimismo per la partenza da titolare di Olivier Giroud nonostante il problemino accusato con la Francia.