Il Cagliari ne perde tre, Ranieri lancia l’allarme: ecco il motivo

Il Cagliari di Ranieri perde tre giocatori in un momento delicatissimo della stagione; un problema in più per il club neopromosso

Nella scorsa stagione, il Cagliari ha ottenuto la promozione nel massimo campionato italiano grazie alla vittoria (nei playoff) contro il Bari. Un successo che ha scatenato la felicità e la gioia di un popolo intero; ora, per i ragazzi di Ranieri l’obiettivo principale è quello di ottenere la salvezza.

Missione per nulla semplice considerando una concorrenza decisamente complessa ma anche le difficoltà di inizio stagione; il club, nelle prime tre giornate, ha ottenuto un solo punto. Dopo il pareggio con il Torino sono arrivate due sconfitte contro Inter e Bologna.

Serve cambiare marcia ed è necessario farlo da subito; da questo punto di vista, la prossima partita (in casa contro l’Udinese) sarà fondamentale per il Cagliari e una classifica che deve essere migliorata. Per Ranieri, però, ci sono altri problemi in vista e sono legati al discorso relativo alla coppa d’Africa.

Ansia Cagliari: Sulemana, Luvumbo e Kingstone in Coppa d’Africa?

Il problema del Cagliari, per il proseguo della stagione, riguarda la coppa d’Africa con Ranieri che dovrà rinunciare a tre elementi. Si tratta di Sulemana, Luvumbo e Kingstone. Un centrocampista e due attaccanti che andranno via, rispettivamente, con Ghana, Angola e Zambia.

Assenze pesanti per il club che rischia, qualora una di queste nazionali (o anche due su tre) dovesse andare in finale, di perdere i giocatori per sei partite. Un lasso di tempo importante per una squadra, come il Cagliari, che deve lottare fino alla fine se vuole raggiungere l’obiettivo della salvezza.