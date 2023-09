C’è già l’accordo per l’addio: così Chiesa lascia la Juventus

La decisione è già stata presa e c’è anche l’accordo con il club: novità in vista che riguarda anche Federico Chiesa

Giornate intense per la Juventus che fa i conti con il caso Pogba e prepara la sfida di campionato contro la Lazio. Allegri vuole rituffarsi sul calcio giocato per provare a tenere concentrata sul campo la squadra, facendola dimenticare quel che sta accadendo fuori.

Calcio giocato, ma anche calciomercato: proprio il caso Pogba ha riaperto le voci con le indiscrezioni su quel che potrebbero essere le prossime mosse di Giuntoli per sostituire il francese. Difficile pensare ad uno svincolato, più facile che tutto venga rinviato a gennaio o direttamente alla prossima stagione, in base anche a quel che dirà il campo e alla posizione in cui si ritroverà la Juve in classifica.

Acquisti ma anche cessioni con la possibilità di qualche addio eccellente. Per settimane si è parlato di Dusan Vlahovic in partenza, ma alla fine il serbo è rimasto in bianconero. Come Chiesa che però si potrebbe ritrovare tra qualche mese con le valigie in mano.

Calciomercato Juventus, Griezmann apre le porte dell’Atletico a Chiesa

È dalla Spagna che arriva l’indiscrezione che potrebbe coinvolgere anche Federico Chiesa. Il bianconero è da tempo nel mirino dell’Atletico Madrid e i Colchoneros potrebbero farsi avanti la prossima estate in vista dell’addio di Antoine Griezmann.

Stando a quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, infatti, il francese avrebbe già preso la decisione di lasciare l’Atletico Madrid a fine stagione e il club è al corrente del possibile addio. Per l’ex Barça c’è l’ipotesi MLS con l’Inter Miami, dove c’è già Messi, che potrebbe continuare ad arricchire il suo parco attaccanti.

L’Atletico, invece, potrebbe dirigere le proprie mira in maniera concreta su Federico Chiesa e andare all’assalto del calciatore della Juventus.