Paul Pogba, statistiche e voti Fantacalcio del centrocampista della Juventus

La Juventus, in questa stagione, spera di poter contare su Pogba; il francese vuole essere leader all’interno del sistema di gioco bianconero

Accolto con grande entusiasmo nella scorsa sessione estiva di mercato, Pogba non è ancora riuscito a ripagare i tifosi bianconeri. Praticamente mai impiegato lo scorso campionato a causa di diversi problemi fisici, la nuova stagione è iniziata con una panchina e due ingressi a gara in corso.

Contro l’Empoli, nel finale, ha accusato un problema fisico che (per fortuna sua e della Juventus) non ha portato nulla di grave. Gli esami strumentali, infatti, non hanno evidenziato lesioni e questo ha fatto tirare un sospiro di sollievo non da poco a tutto l’ambiente bianconero.

Come ha giocato Paul Pogba nell’ultima partita: Empoli Juventus

Prima della sosta per le nazionali, la Juventus ha giocato contro l’Empoli; una partita vinta per due reti a zero grazie ai gol di Danilo e Chiesa. Nella ripresa Allegri ha mandato in campo Pogba per permettere al centrocampista francese di mettere minuti nelle gambe e migliorare la propria condizione fisica.

Il centrocampista ha fornito una buona prestazione che sarebbe potuta diventare ottima qualora il gol del momentaneo due a zero non fosse stato annullato. Sulla sponda di Vlahovic, il francese aveva calciato molto bene mettendo la sfera alle spalle del portiere; il centravanti serbo, però, è leggermente avanti rispetto alla linea difensiva avversaria.

Indipendentemente dal gol annullato, Pogba ha fornito una prestazione di buon livello; partita dopo partita aumenterà la sua condizione fisica e sarà un fattore fondamentale per la sua Juventus.

Fantacalcio: i voti di Paul Pogba

Pogba al Fantacalcio può rappresentare una soluzione importante dopo il deludente campionato dello scorso anno; di queste tre partite ne ha disputate due entrando, in entrambe le occasioni, dalla panchina.

Due buone prestazioni che hanno portato il centrocampista francese ad avere due sufficienze piene.

Pogba come ha commentato su Instagram

Il centrocampista francese ha un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati della squadra; sul suo account troviamo anche un post messo dopo il successo in casa dell’Empoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Pogba nella probabile formazione di Juventus Lazio

Alla ripresa del campionato, dopo la pausa per le nazionali, la Juventus ospiterà la Lazio nel primo big match stagionale dei bianconeri. Una partita indicativa per andare a capire le ambizioni dei ragazzi di Allegri contro una squadra reduce dalla vittoria in casa del Napoli.

Difficile pensare ad una titolarità di Pogba considerando anche il fastidio accusato al termine del match con l’Empoli. Un giocatore con le sue caratteristiche, però, rischia di risultare fondamentale a gara in corso; la sua fisicità, infatti, rischia di essere determinante e la sua abilità di agire tra le linee e di inserirsi alle spalle della difesa avversaria possono essere decisivi per andare a cambiare il corso della partita.

A livello fantacalcistico, dunque, Pogba può ottenere un bonus importante tra gol o assist. Ora andiamo a vedere la probabile formazione della Juventus per la sfida con la Lazio. Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Weah; Vlahovic, Chiesa

Pogba stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Un gol annullato e due buone prestazioni entrando a gara in corso; piano piano il centrocampista sta migliorando la sua condizione fisica. Andiamo a vedere le statistiche di Pogba fino a questo momento.

Goal: zero Assist: zero Ammonizioni: zero Espulsioni: zero Media fanta: sei

Pogba, cosa fare a gennaio? I dubbi fisici persistono

Un centrocampista dalle caratteristiche fisiche e tecniche indiscutibili; l’unico dubbio sul francese riguarda la tenuta fisica. Nella scorsa stagione sono stati tre i problemi fisici che ha dovuto affrontare; il primo manifestatosi nel corso della preparazione estiva (gli ha impedito di partecipare al Mondiale estivo in Qatar con la Francia), il secondo prima del match casalingo con la Sampdoria e il terzo nella sfida con la Cremonese.

Partita dove Pogba era partito titolare prima di doversi arrendere dopo pochi minuti di gioco; difficile pensare che, nel prossimo mercato invernale, il francese possa essere ceduto. Bisogna però sottolineare come la speranza dei tifosi sia quella di vedere, il prima possibile, un Pogba al cento per cento della condizione fisica. Il centrocampista, infatti, può cambiare in meglio il corso della stagione bianconera e alzare l’asticella delle ambizioni.

Pogba positivo al testosterone: squalificato per doping

Non è un periodo semplice per Pogba; il centrocampista francese, dopo i problemi di infortunio avuto nella scorsa stagione, è costretto ad affrontare un’altra difficoltà. Stiamo parlando della positività al testosterone e il rischio che venga squalificato, per diverso tempo, per doping.

Ora bisogna andare a capire come finirà la situazione; nel frattempo il francese non sarà a disposizione per la sfida con la Lazio ma qualora la positività dovesse essere confermata, il calciatore rischierebbe una lunga squalifica.