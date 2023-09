Lo hanno cacciato: decisione UFFICIALE

La nazionale ha annunciato la decisione sul tecnico dopo i recenti risultati negativi

Polonia, è ufficiale: Fernando Santos non sarà più alla guida della Nazionale. L’allenatore, dopo la pesante sconfitta contro l’Albania che ha complicato la situazione in vista dei prossimi Europei, è stato esonerato.

Il tecnico, storico condottiero del Portogallo che ha vinto l’Europeo del 2016, era legato alla federazione polacca da un ricco contratto. Tuttavia i risultati sportivi, rappresentati da sconfitte inaspettate come quella per 3-2 contro la Moldavia, non sono andati nella direzione sperata. Ecco perchè la nazionale di Lewandoski e Milik, al momento quarta nel proprio girone di qualificazione (ma con una partita in meno), è pronta a voltare pagina. Il bottino dell’allenatore lusitano recita tre vittorie e tre sconfitte nelle sei partita in cui si è seduto sulla panchina polacca. Una crisi di risultati importante che ha costretto le parti in causa alla decisione più drastica: le prossime decisive sfide della nazionale non saranno preparate da Fernando Santos. L’indirizzo della federazione polacca, dopo le esperienze negative con commissari tecnici stranieri, potrebbe essere quello di puntare su un allenatore locale.