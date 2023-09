Juventus nel baratro: nuova ‘mazzata’ da 110 milioni di euro

Juventus, il dato che riguarda i bianconeri non ammette repliche. Manca solo l’ufficialità: ecco tutte le cifre

Definire problematico il periodo in casa Juve dentro e fuori dal rettangolo verde sarebbe solo un eufemismo. In queste ore a tenere banco è inevitabilmente il caso Pogba, con i nuovi risvolti sul caso legato al centrocampista francese che sono attesi a stretto giro di posta.

A Massimiliano Allegri spetta il compito di tenere compatto l’ambiente ed evitare cali di concentrazione. Sotto questo punto di vista, il confronto casalingo con la Lazio rappresenta un primo crash-test importante. Tuttavia, oltre alla questione Pogba e ai giorni di avvicinamento alla sfida con i biancocelesti, da attenzionare anche le voci relative alla possibile cessione delle quote di maggioranza da parte della famiglia Agnelli. Un’indiscrezione che è stata seccamente smentita da Exor ma che potrebbe ritornare in auge nelle prossime settimane.

Aspetto economico-finanziario in primo piano, si diceva. A tal proposito, il dossier di Calcio e Finanza ha posto il focus su un dato che, se confermato, rappresenterebbe un’altra nota negativo per tutto il mondo bianconero. A partire dal dato semestrale di Exor, infatti, il CDA della Juventus potrebbe approvare nel corso della prossima riunione un nuovo rosso a bilancio.

Juventus, rosso in bilancio da 110 milioni di euro

La Juventus, infatti, dovrebbe chiudere l’ultimo semestre con un rosso a bilancio da 110 milioni di euro. Exor ha recentemente comunicato i dati relativi al periodo gennaio-giugno 2023 a partire dai quali è possibile discernere anche le cifre del rosso a bilancio della Juve nel semestre gennaio-giugno 2023.

Con perdite pari a circa 81 milioni di euro, a cui vanno sommati i 29,5 milioni di euro del semestre luglio-dicembre 2022, la Juventus potrebbe evidenziare un rosso da 110 milioni di euro nel bilancio complessivo dell’ultimo anno.

Come evidenziato da Calcio e Finanza, pur passabile di qualche variazione, si tratta di “un indicatore attendibile per anticipare quello che sarà il risultato della società bianconera”. Ad essere confermato, comunque, è il sesto bilancio in rosso consecutivo; rispetto all’ultimo esercizio, però, chiuso con un rosso di 239.3 milioni di euro, le perdite sarebbero comunque contenute. Staremo a vedere se e in che modo tutto questo si ripercuoterà sulle mosse della Juventus in sede di calciomercato, a partire dai prossimi mesi.

